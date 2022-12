O ρόλος των επιχειρήσεων στην επίτευξη της ισότητας των φύλων

Εστιάζοντας σε μια από τις πιο επίμονες προκλήσεις σε εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, την ισότητα των φύλων, το UN Global Compact Network Hellas -το ελληνικό δίκτυο της μεγαλύτερης παγκόσμιας πρωτοβουλίας των Ηνωμένων Εθνών για την εταιρική βιώσιμη ανάπτυξη- διοργανώνει τη διαδικτυακή εκδήλωση "Connecting the dots for Gender Equality", την Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 16.00.

Η ισότητα των φύλων ως θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα είναι ζωτικής σημασίας για την πρόοδο στα ζητήματα βιώσιμης ανάπτυξης. Παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί, η έμφυλη ισότητα παραμένει σε εκκρεμότητα τόσο διεθνώς, καθώς σύμφωνα με την έκθεση του World Economic Forum Global Gender Gap Report 2022, το χάσμα οικονομικής συμμετοχής και ευκαιριών μεταξύ των δύο φύλων θα χρειαστεί 151 χρόνια για να γεφυρωθεί, όσο και στην Ευρώπη, που όπως δείχνουν τα πρόσφατα δεδομένα του Gender Equality Index 2022 του European Institute for Gender Equality ο ρυθμός προόδου εξακολουθεί να είναι εξαιρετικά αργός με την πανδημία να έχει επιδεινώσει ανησυχητικά αυτή την τάση. Ειδικότερα στη χώρα μας, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία του Gender Equality Index 2022, η ανάγκη διασφάλισης της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών κρίνεται επιτακτική.

Με επίκεντρο τη συμβολή του ιδιωτικού τομέα στην ισότητα των φύλων και απηχώντας τις παγκόσμιες, ευρωπαϊκές και τοπικές εξελίξεις γύρω από το θέμα, προσκεκλημένες ομιλήτριες της εκδήλωσης είναι η Μαρία Συρεγγέλα, Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Αρμόδια για θέματα Δημογραφικής Πολιτικής και Οικογένειας, η Cynthia Muffuh, Head of Human Rights and Gender του United Nations Global Compact, η Καλλιόπη Μιγγείρου, Chief of Ending Violence Against Women του UN Women και η Κωνσταντίνα Βαρδαραμάτου, Secretary General του European Women's Lobby.

Στο πλαίσιο των ανοιχτών συζητήσεων που διεξάγει τo UN Global Compact Network Hellas για θέματα υψηλής προτεραιότητας στην ατζέντα της βιώσιμης ανάπτυξης, το δεύτερο μέρος της εκδήλωσης περιλαμβάνει έναν πολυσυμμετοχικό διάλογο που εστιάζει στην εκπροσώπηση των γυναικών και την ανάληψη ηγετικών θέσεων μέσα στις επιχειρήσεις, καθώς και στην καταπολέμηση των στερεοτύπων φύλου στην Ελλάδα. Στη συζήτηση συμμετέχουν η Καλυψώ Γούλα, Γενική Γραμματέας Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων, ο Θεόδωρος Κατσίκης, People Experience & Intelligence Director της MYTILINEOS, η Έλενα Στάσση, HR Director και Business Partner Operations του OTE Group, η Ελένη Νίνα-Παζαρζή, Ομότιμη Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Πειραιώς και η Χαρά Χιόνη-Χότουμαν, Διδάκτωρ Νομικής Σχολής Αθηνών και Νομικός Σύμβουλος του Κέντρου Διοτίμα. Την εκδήλωση συντονίζει η δημοσιογράφος Νίκη Λυμπεράκη.

Η ισότητα των φύλων εντάσσεται στους άξονες προτεραιότητας του UN Global Compact Network Hellas καθώς αποτελεί βασική αρχή για την οικοδόμηση ενός συμπεριληπτικού και βιώσιμου μέλλοντος και απαραίτητη προϋπόθεση για μια μετασχηματιστική προσέγγιση της οικονομίας.