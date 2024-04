Kaizen Gaming: Πρωτοστατεί στην ανάπτυξη ταλέντων, επενδύει στη διεθνή αγορά

Καινοτομία, φιλανθρωπία και Generation Z στο εργασιακό περιβάλλον στο επίκεντρο των συζητήσεων από τα διοικητικά στελέχη της Kaizen Gaming στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.

Η Kaizen Gaming μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες Gametech παγκοσμίως, συμμετείχε στις εργασίες του 9ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών με τρία ανώτατα στελέχη της: τον Παύλο Κανελλόπουλο, Chief Financial Officer, τη Στέλλα Βουλγαράκη, Chief People Officer, και τον Πάνο Κωνσταντόπουλο, Πρόεδρο του Kaizen Foundation, του διεθνούς κοινωφελούς οργανισμού, ο οποίος δημιουργήθηκε και χρηματοδοτείται αποκλειστικά από την Kaizen Gaming.

Ο κ. Κανελλόπουλος συμμετείχε σε πάνελ με θέμα «Beyond Start-ups: Technology Leaders Shaping the Greek Ecosystem» όπου, μαζί με άλλους εκπροσώπους πρωτοπόρων εταιρειών στον τομέα της τεχνολογίας, μίλησε για τα στοιχεία που καθιέρωσαν την Kaizen Gaming ανάμεσα στις κορυφαίες. «Από το 2012 μέχρι σήμερα έχουμε καταφέρει να ξεπεράσουμε πολλές δυσκολίες. Η ευελιξία στον τρόπο σκέψης μας («agile mindset») μας επέτρεψε να παίρνουμε γρήγορες αποφάσεις σε ένα ταχύτατα μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Δεν ακολουθήσαμε την πεπατημένη. Σε συνθήκες που άλλες εταιρείες περιόρισαν τις επενδύσεις τους εντός Ελλάδας, εμείς αποφασίσαμε να επεκταθούμε στο εξωτερικό και αποκτήσαμε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, επενδύοντας στο brand, την τεχνολογία και τους ανθρώπους μας», σημείωσε.

Από την πλευρά της, η κα Στέλλα Βουλγαράκη συμμετείχε στη συζήτηση με θέμα «A Changing Workforce: Understanding the Generation Gap and Its Impact on Business», μαζί με επικεφαλής Ανθρώπινου Δυναμικού άλλων κορυφαίων εταιρειών. Σύμφωνα με την κα. Βουλγαράκη: «Το 95% των εργαζομένων της Kaizen Gaming ανήκει στις γενιές των Millennials και της Generation Z. Τι θέλουν αυτοί οι άνθρωποι; Γρήγορη εξέλιξη, ευκαιρίες για μάθηση και ανάπτυξη. Θέλουν αμφίδρομη επικοινωνία και να νιώθουν ότι είναι συμμέτοχοι στη λήψη των αποφάσεων».

Η CPO της Kaizen Gaming, Στέλλα Βουλγαράκη, στο πάνελ «A Changing Workforce: Understanding the Generation Gap and Its Impact on Business»

«Επενδύουμε συστηματικά σε εκπαιδεύσεις και εξατομικευμένα προγράμματα ανάπτυξης για τους ανθρώπους μας. Δημιουργούμε ευκαιρίες ανέλιξης εντός του οργανισμού. Περίπου 400 άτομα πήραν προαγωγή στην Kaizen Gaming τον περασμένο Μάρτιο και άλλα 200 μετακινήθηκαν εσωτερικά σε νέες θέσεις που επιθυμούσαν. Πραγματοποιούμε έρευνες, για να παρακολουθούμε τον παλμό και να ακούμε τις ιδέες των εργαζομένων. Ο CEO της εταιρείας ενημερώνει αδιάλλειπτα τους ανθρώπους μας για όλες τις σημαντικές εξελίξεις στην εταιρεία και απαντά απευθείας στις ερωτήσεις τους».

Τέλος, ο κ. Κωνσταντόπουλος μοιράστηκε τις εμπειρίες του στο πάνελ «Changing the culture of giving», όπου συζήτησε τον ρόλο της φιλανθρωπίας στην αντιμετώπιση παγκόσμιων προκλήσεων και τη σημασία της προώθησης των συνεργειών σε αυτόν τον τομέα. Ο κ. Κωνσταντόπουλος σημείωσε ότι: «Ως ανθρωποκεντρική εταιρεία, ιδρύσαμε το Kaizen Foundation με στόχο να προσφέρουμε περισσότερα. Θέλουμε η δράση του Ιδρύματος να είναι παγκόσμια, απαντώντας σε καίρια ζητήματα της κοινωνίας και του περιβάλλοντος. Στόχος μας είναι να ανταποκρινόμαστε άμεσα, χωρίς προσκολλήσεις και καθυστερήσεις, δίνοντας λύσεις γρήγορα στα πιο καίρια και φλέγοντα ζητήματα κάθε φορά. Αυτή η νοοτροπία της συνεχούς εξέλιξης και της ευελιξίας, είναι αυτό που μας κάνει να ξεχωρίζουμε και, πιστεύω, μπορεί να φέρει άλλον αέρα στον τομέα της φιλανθρωπίας». Παράλληλα, επεσήμανε: «Ο αντίκτυπος στην κοινωνία είναι πιο ουσιαστικός μέσα από τη συνεργασία». Σε αυτό το πλαίσιο ανακοίνωσε και ότι το Kaizen Foundation βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με το UEFA Foundation For Children για την υλοποίηση κοινών δράσεων σε σειρά από χώρες.