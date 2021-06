Τα χαμόγελα στη Mytilineos, οι 11 της Sea Jets και η έλευση του Γκίκα

Το Newsbomb.gr μέσα από τη στήλη «Over the Counter», φιλοδοξεί να προσφέρει στους αναγνώστες του μια σταθερή πηγή πληροφόρησης για τα τεκταινόμενα στο οικονομικό, επιχειρηματικό και χρηματιστηριακό παρασκήνιο της χώρας.

Χαμόγελα στη Mytilineos

Με το χαμόγελο στα χείλη πηγαίνει η Διοίκηση της Mytilineos στη σημερινή Γενική Συνέλευση της εταιρείας, καθώς τα μηνύματα προς (αλλά και από τους) μετόχους είναι ιδιαίτερα θετικά, όπως εξάλλου αποτυπώθηκαν και στα ετήσια αποτελέσματα. Μεταξύ άλλων, η διοίκηση της εισηγμένης θα δώσει έμφαση στην εξαιρετική αντιμετώπιση της πανδημίας και στο ότι όλες οι μονάδες άνοιξαν έγκαιρα και λειτουργούν σε πλήρη ισχύ. «Γκάζι» έχουν πατήσει και τα εργοτάξια που λειτουργούν κανονικά, τηρώντας όλα τα μέτρα και έτσι τα έργα της Mytilinaios κινούνται με ακρίβεια ελβετικού ρολογιού. Όσο για το μέλλον, ιδιαίτερη έμφαση δίνει η εταιρεία στις «πράσινες» επενδύσεις, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, ενώ τα βλέμματα είναι στραμμένα τόσο στον προβλήτα 6 του ΟΛΘ όσο και στο διαγωνισμό για την Εγνατία, όπου το τοπίο αναμένεται να ξεκαθαρίσει μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

«Κλείδωσε» ο Γκίκας

«Κλειδωμένη» θεωρείται η υποψηφιότητα του Γκίκα Χαρδούβελη για τη θέση του Προέδρου της Εθνικής Τράπεζας και, όπως όλα δείχνουν οι επίσημες ανακοινώσεις θα γίνουν περί τα τέλη του μήνα ώστε να αναλάβει τη νέα θέση του στη Γενική Συνέλευση στις αρχές Ιουλίου. Το (ευγενικό) «όχι» του Λουκά Παπαδήμου στην πρόταση που του έγινε ήταν η καταλυτική εξέλιξη και πλέον ο Γκίκας Χαρδούβελης είναι ο επικρατέστερος (και μοναδικός) υποψήφιος. Όπως πληροφορείται η στήλη και παρά τα όσα κυκλοφόρησαν, ουδέποτε τέθηκε θέμα Ράπανου, καθώς είναι πρόεδρος άλλη τράπεζας, ενώ τα περί υποψηφιότητας της Άννας Διαμαντοπούλου είναι μάλλον ευσεβείς πόθοι. Από την άλλη, ο Γκίκας Χαρδούβελης και το «fit and proper» για τη θέση έχει, και καλές σχέσεις με το Μαξίμου και την Τράπεζα της Ελλάδος διατηρεί και έχει «ρίξει νερό στο κρασί του», διευκολύνοντας έτσι τη συνύπαρξη με τον Παύλο Μυλωνά.

«Κωδικός Frontier» στην Εθνική

Η στήλη είχε ενημερώσει έγκαιρα ότι για το Frontier της Εθνικής Τράπεζας θα γίνει «η μάχη του Σκρα» και δεν έπεσε έξω. Μολονότι οι προσφορές έχουν κατατεθεί εδώ και μια εβδομάδα, ακόμα δεν έχουμε την παραμικρή εικόνα για το ποιος -και αν- προηγείται, καθώς αυτή τη στιγμή οι φάκελοι «ξεψαχνίζονται» από το Morgan Stanley και την Εθνική Τράπεζα. Και όπως πληροφορείται η στήλη, ο διάβολος βρίσκεται στις λεπτομέρειες, καθώς -πέρα από το τίμημα- ρόλο παίζουν μια σειρά παράμετροι όπως π.χ. αν θα επηρεαστεί το rating, τι ισχύει με τις κρατικές εγγυήσεις και πώς θα «σπάσει» το «senior» και το «mezzanine» κομμάτι του ομολόγου. Μάλιστα, οι λεπτομέρειες αυτές είναι ικανές για να γείρουν την πλάστιγγα και δεν αποκλείεται να δούμε… ανατροπές.

Και οι 11 ήταν υπέροχες

Οκτώ κυπριακές εταιρείες και τρείς ελληνικές μετέχουν στην κοινοπραξία Sea Jets High Speed, σύμφωνα με το καταστατικό της που κατατέθηκε προ ημερών στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο. Οι 11 αυτές εταιρείες κατέχουν και ισάριθμο αριθμό πλοίων, που δρομολογούν ήδη σε γραμμές των Κυκλάδων και της Κρήτης. Ο μεγαλύτερος μέτοχος της κοινοπραξίας είναι η Jet Plan Shipping με ποσοστό 29%. Η εν λόγω εταιρεία είναι πλοιοκτήτρια του ταχύπλοου πλοίου Worldchampion Jet. Από ποσοστό 16,5% εκάστη διαθέτουν στην κοινοπραξία οι εταιρείες H.S.J High Speed Jet ΕΠΕ και H.S.J High Speed Jet SRV ΕΠΕ. Στις δύο αυτές εταιρείες ανήκουν τα ταχύπλοα πλοία Champion Jet 1 και Champion Jet 2. Με ποσοστό 9% εκάστη μετέχουν οι εταιρείες Elmarchio Trading και Blueseapower Ltd. Η πρώτη είναι η πλοιοκτήτρια του Paros Jet και η δεύτερη πλοιοκτήτρια του Power Jet. Μικρότερα ποσοστά διαθέτουν οι εταιρείες Tζάμπο Τζετ Ναυτική Εταιρεία (6%), Waves Flying Shipping LTD ΕΠΕ (4%), Quadrantilo Co LTD ΕΠΕ (3%), Virosia Co LTD ΕΠΕ (3%), Σι Τζετς Σιτζετ ΙΙ Ναυτική Εταιρεία (2%) και Τσάμπιον Τζετ Ναυτική Εταιρεία (2%). Οι εν λόγω εταιρείες είναι πλοιοκτήτριές των Seajet 2, Super Jet, Sifnos Jet, Andros Jet, Caldera Vista και Naxos Jet.

Αποποίηση Ευθύνης: Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στη στήλη Over the Counter προσφέρονται προς τους επισκέπτες/τριες/χρήστες/τριες της αποκλειστικά και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, δεν δύνανται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως προτροπή, προσφορά, άποψη, ή σύσταση της στήλης για αγορά ή πώληση οποιουδήποτε χρεογράφου και δεν συνθέτουν νομική, φορολογική, λογιστική, ή επενδυτική συμβουλή ή υπηρεσία σχετικά με την αποδοτικότητα ή καταλληλότητα οποιουδήποτε χρεογράφου ή επένδυσης. Κατά συνέπεια, δεν υφίσταται ουδεμία ευθύνη για τυχόν επενδυτικές και λοιπές αποφάσεις που θα ληφθούν με βάση τις πληροφορίες αυτές.