Το νέο λογότυπο των ΕΛΠΕ, το «μικρό Ελληνικό» και το καθυστερημένο πρόστιμο

Η εθελούσια της Alpha Bank

Πέρα από τις προσδοκίες ακόμα και της ίδιας της τράπεζας «έκλεισε» το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου της Alpha Bank. Οι αιτήσεις συμμετοχής προσέγγισαν τις 600, ενώ ο αρχικός στόχος έκανε λόγο για 350-400 αποχωρήσεις. Έτσι η Alpha Bank γίνεται η πρώτη συστημική τράπεζα με λιγότερους από 6.000 εργαζόμενους στην Ελλάδα ενώ ταυτόχρονα ανανεώνει κατά 20% τουλάχιστον τις διευθυντικές της θέσεις. «Με ένα σμπάρο δυο τρυγόνια», δηλαδή για τον Βασίλη Ψάλτη, αφού και το λειτουργικό κόστος μειώνει, αλλά και ανακατεύει την τράπουλα των στελεχών, στο πλαίσιο το μετασχηματισμού, που ούτως ή άλλως πραγματοποιείται στην τράπεζα.

O Γκίκας και η Ένωση Τραπεζών

Την επιθυμία του να ηγηθεί της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών εξέφρασε προ ημερών ο πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας και πρώην υπουργός Οικονομικών Γκίκας Χαρδούβελης. Ωστόσο, οι επικεφαλής των συστημικών τραπεζών κατέληξαν στο να διατηρηθεί η ισχύουσα διαδικασία του rotation και έτσι τη θέση του απερχόμενου Γιώργου Χατζηνικολάου (προέδρου της Τράπεζας Πειραιώς) θα αναλάβει ο Βασίλειος Ράπανος (πρόεδρος της Alpha Bank). Όσο για τον κ. Χαρδούβελη, με την αστική ευγένεια που τον διακρίνει, δεν προκάλεσε το παραμικρό θέμα και τώρα περιμένει τη σειρά του στη διαδικασία.

Ο μετασχηματισμός των ΕΛΠΕ

Σιωπηρά, αλλά με γοργούς ρυθμούς, προχωρά ο μετασχηματισμός των ΕΛΠΕ. Ήδη προχωρά η διαδικασία για το εσωτερικό «σπάσιμο» των εταιρειών, με απόσχιση του κλάδου των πετρελαιοειδών, ενώ αλλάζει και η εικόνα της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένου και του λογοτύπου της. Όσο για τα πρόσωπα, ήδη οι κυρίες στο Διοικητικό Συμβούλιο των Ελληνικών Πετρελαίων έχουν δώσει τον τόνο, ενώ αναμένονται και άλλες αλλαγές που θα «φρεσκάρουν» τον όμιλο. Και όλα θα γίνουν τάχιστα. Όπως πληροφορείται η στήλη, μέχρι το τέλος του έτους θα έχουμε δει τα περισσότερα από αυτά που μόλις περιγράψαμε.

Οι Γούρνες και το Ελληνικό

Η αξιοποίηση της πρώην αμερικανικής βάσης στις Γούρνες Ηρακλείου είναι αδιαμφισβήτητα ένα από τα έργα - «φιλέτα» της Κρήτης με διεθνές, αλλά και εγχώριο ενδιαφέρον. Έχει μάλιστα χαρακτηριστεί ως «μικρό Ελληνικό», λόγω των προοπτικών και των δυνατοτήτων που έχει, τόσο για τον επενδυτή όσο και για την τοπική κοινωνία. Όσο για τη φράση που ακούστηκε από το Βήμα της Βουλής, σύμφωνα με την οποία «οι Γούρνες δεν θα πρέπει να γίνουν Ελληνικό», η στήλη θα συμφωνήσει μόνο ως προς το σκέλος της καθυστέρησης της αξιοποίησης, η οποία βαρύνει το ΤΑΙΠΕΔ, καθώς όντως δεν έχουμε χρόνια, ούτε μήνες για χάσιμο. Σε όλα τα άλλα, μακάρι οι Γούρνες να γίνουν όντως Ελληνικό, καθώς το εμβληματικό έργο στο παραλιακό μέτωπο των Αθηνών, όχι μόνο έχει «πατήσει γκάζι» τους τελευταίους μήνες, αλλά έχει προσελκύσει εμβληματικούς επενδυτές σε όλα τα επίπεδα και θα αλλάξει για πάντα την εικόνα των νοτίων προαστίων.

Η «καμπάνα» στην HellasFIN

Η HellasFIN ΑΕΠΕΥ μπορεί να μην είναι από τις γνωστές χρηματιστηριακές εταιρείες, ωστόσο διαθέτει και πανελλαδικό δίκτυο και παρουσία στο εξωτερικό. Η εταιρεία που τρέχει ο Πολύκαρπος Πολυχρονίδης διαθέτει έδρα και κεντρικό κατάστημα στη Θεσσαλονίκη, υποκαταστήματα στην Αθήνα και στο Ηράκλειο Κρήτης, γραφείο συνδεδεμένου αντιπροσώπου στα Χανιά και διαθέτει θυγατρική στη Ζυρίχη της Ελβετίας, την εταιρεία HF SWISS A.G. Η HellasFIN ΑΕΠΕΥ ήλθε στην επικαιρότητα, λόγω «καμπάνας» ύψους 117.000 ευρώ που της έριξε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την προώθηση μη αδειοδοτημένων επενδυτικών προϊόντων. Συγκεκριμένα, η HellasFIN ΑΕΠΕΥ βρέθηκε να πουλά σε ιδιώτες πελάτες λιανικής, σύνθετα χρηματοοικονομικά προϊόντα προέλευσης Λουξεμβούργου, χωρίς προηγούμενη άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Και τα προϊόντα αυτά δεν ήταν μόνο μη αδειοδοτημένα, αλλά κρίθηκαν πολύ εξειδικευμένα για να τα κατανοήσει ένας απλός ιδιώτης επενδυτής, ήτοι κρίθηκαν υψηλού ρίσκου. Αν και στην ιστοσελίδα της HellasFIN ΑΕΠΕΥ αναφέρεται στα αγγλικά “Not all investment products are suitable for everyone” (Δεν είναι όλα τα επενδυτικά προϊόντα κατάλληλα για όλους) , ωστόσο η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έδειξε πως θέλει τα λόγια να γίνονται πράξη.

Έρχονται και νέα πρόστιμα

Την τρέχουσα εβδομάδα αναμένεται να πέσουν και νέα πρόστιμα από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για μια παλιά υπόθεση, που αφορά στην έκδοση ομολόγων από μια συστημική τράπεζα, χωρίς την έκδοση ενημερωτικών δελτίων. Η υπόθεση αυτή έχει πρωταγωνιστές στελέχη που πλέον έχουν αποσυρθεί από τον τραπεζικό κλάδο, ωστόσο δείχνει πως για χρόνια κάποιοι έκαναν κυριολεκτικά ότι ήθελαν στις τραπεζικές διευθύνσεις στις οποίες ήταν προϊστάμενοι. Για να μην αδικήσουμε την εν λόγω τράπεζα, ήταν η γενική της επιθεώρηση που εντόπισε το πρόβλημα και επέβαλε την θεραπεία του. Ωστόσο, καθώς οι ποινικές ευθύνες των εμπλεκομένων δεν μπορούν να αναζητηθούν, λόγω της μη επιβολής έγκλησης από το ΔΣ της τράπεζας, το μόνο που απέμεινε είναι η επιβολή κυρώσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Και τα πρόστιμα που θα πέσουν αναμένεται να είναι σεβαστού ύψους…

Οι περιποιημένες κόμες

Βοά η αγορά για τον επενδυτικό τραπεζίτη με το καλοφτιαγμένο μαλλί που από το 2006 έχει ως πρακτική να κάνει «χάρες» σε πολιτικούς άνδρες διορίζοντας τα παιδιά τους στην κολοσσιαία επενδυτική φίρμα στην οποία εργάζεται. Η πρακτική του έχει προκαλέσει την ζήλια των συναδέλφων του, ενώ μόλις προσφάτως βρήκε και μιμητές. Κάποιοι άλλοι fund managers – παραδόξως και αυτοί με περιποιημένη κόμη – έχουν κάνει κάποιες προσλήψεις μετεγγραφές πολιτικών τέκνων που βγάζουν μάτι.

