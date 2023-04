Η Ελλάδα εισφέρει στο ΔΝΤ, ξεμπλόκαρε το ΚΕΤΥΑΚ και η Thanos Hotels & Resorts

Το Newsbomb.gr μέσα από τη στήλη «Over the Counter», φιλοδοξεί να προσφέρει στους αναγνώστες του μια σταθερή πηγή πληροφόρησης για τα τεκταινόμενα στο οικονομικό, επιχειρηματικό και χρηματιστηριακό παρασκήνιο της χώρας.

Εισφέροντας στο ΔΝΤ

Κατά την Εαρινή Σύνοδο του ΔΝΤ που έλαβε χώρα στην Ουάσιγκτον την Μεγάλη Εβδομάδα η Ελλάδα δεσμεύθηκε στα όργανα του διεθνούς οργανισμού πως θα συνεισφέρει οικονομικά στο ταμείο για τη μείωση της φτώχειας (Poverty Reduction and Growth Trust -PRGT) και στο ταμείο του ΔΝΤ για την ανθεκτικότητα και βιωσιμότητα (Resilience and Sustainability Trust - RST), ανταποκρινόμενη πλήρως στο κάλεσμα της Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα. Για όσους δεν το γνωρίζουν, τα ταμεία PRGT και RST αποτελούν βασικούς πυλώνες της δανειοδοτικής στρατηγικής του ΔΝΤ για την παροχή χρηματοδότησης σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος. Η Ελλάδα δεσμεύθηκε να εισφέρει 185 εκατ. ευρώ στο Resilience and Sustainability Trust και να εκπληρώσει τη δέσμευσή της να χορηγήσει 16 εκατ. ευρώ στον λογαριασμό επιδότησης του Poverty Reduction and Growth Trust.

Ξεμπλόκαρε το ΚΕΤΥΑΚ

Το έργο που αφορά στην επιχειρησιακή ενδυνάμωση του Κέντρου Τεχνολογικής Υποστήριξης, Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΚΕΤΥΑΚ) της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών «ξεκόλλησε» με απόφαση του υφυπουργού στον Πρωθυπουργό Γιάννη Μπρατάκου. Η απόφαση ήταν επιβεβλημένη καθώς δεν υπήρχε αντιστοίχιση των αναφερόμενων στοιχείων μεταξύ του Τεχνικού Δελτίου Πράξης (ΤΔΠ) και των Τεχνικών Δελτίων Υποέργων (ΤΔΥ) στο Πληροφοριακό Σύστημα ΟΠΣ-ΕΠΑ και στην εφαρμογή του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (e-ΠΔΕ). Το έργο για την επιχειρησιακή ενδυνάμωση του ΚΕΤΥΑΚ που θα πρέπει να παραδοθεί στο τέλος του 2024, προβλέπει την εκπόνηση σχεδίου δράσης για τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό της ΕΥΠ και την ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων της, την εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας για την για την ανάδειξη του ΚΕΤΥΑΚ ως πόλου καινοτομίας και επιτελικού φορέα έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα της εθνικής ασφάλειας, με έμφαση σε εφαρμογές του κυβερνοχώρου, την εκπόνηση μελέτης για την ψηφιοποίηση του αρχείου της ΕΥΠ και την επιχειρησιακή αξιοποίησή του, την ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας του ΚΕΤΥΑΚ με την παροχή τεχνικής υποστήριξης και συμβουλευτικών υπηρεσιών όσον αφορά στον προγραμματισμό και την υλοποίηση πράξεων, την υποστήριξη της διοικητικής και λειτουργικής ικανότητας του ΚΕΤΥΑΚ και την αναβάθμιση των υποδομών του.

Παράπονα καλλιεργητών

Παράπονα. Πολλά παράπονα ακούγονται από τους καλλιεργητές πορτοκαλιών που οδηγούνται προς χυμοποίηση. Γιατί; Διότι προ ημερών το ύψος της συνδεδεμένης στήριξης στον τομέα των πορτοκαλιών που οδηγούνται προς χυμοποίηση ορίσθηκε για το προηγούμενο έτος (2022) 5% χαμηλότερα σε σχέση με το 2021. Συγκεκριμένα, το ύψος της συνδεδεμένης στήριξης στον τομέα των πορτοκαλιών που οδηγούνται προς χυμοποίηση, για το έτος ενίσχυσης 2021 είχε καθορισθεί στα 620 ευρώ ανά εκτάριο και πλέον για το έτος ενίσχυσης 2022, καθορίσθηκε στα 588 ευρώ ανά εκτάριο. Για όσους δεν το γνωρίζουν ένα εκτάριο αντιστοιχεί σε 10 στρέμματα. Οπότε η συνδεδεμένη στήριξη ανά στρέμμα μειώθηκε στα 58,8 ευρώ! Κατανοητά λοιπόν τα παράπονα…

Η Thanos Hotels & Resorts

H ΑΛΕΡ Ακίνητα Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία είχε υπαχθεί στον αναπτυξιακό νόμο για επενδυτικό της σχέδιο που αφορούσε στην ίδρυση ξενοδοχείου κλασικού τύπου, τεσσάρων αστέρων, 21 δωματίων, 42 κλινών στον Άγιο Στέφανο Μυκόνου. Μάλιστα, οι Μυκονιάτες επιχειρηματίες πίσω από την ΑΛΕΡ ΙΚΕ, η Ειρήνη Ρουσουνέλου και ο Αριστοτέλης Λημναίος είχαν λάβει και προκαταβολή το 25% της επιχορήγησης (114.684,62 ευρώ) για το επενδυτικό τους σχέδιο. Στο τέλος του 2022 οι δύο επιχειρηματίες πούλησαν την ΑΛΕΡ στην κυπριακή ξενοδοχειακή εταιρεία Thanos Hotels & Resorts, του επιχειρηματία Θάνου Μιχαηλίδη. Ο νέος ιδιοκτήτης προχώρησε σε δύο αυξήσεις κεφαλαίου τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο βάζοντας 1,94 εκατ. ευρώ στην εταιρεία. Έτσι, το μετοχικό της κεφάλαιο ανήλθε στα 2,7 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, η ΑΛΕΡ εξήλθε του αναπτυξιακού νόμου και θα πρέπει να επιστρέψει εντόκως στο Δημόσιο την καταβληθείσα προκαταβολή των 114.684 ευρώ.

