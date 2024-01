ΣΥΡΙΖΑ: «Συνεδρίαση των Σπετσών», ημέρα τρίτη - Η «σιγή ασυρμάτου» στα κοινωνικά δίκτυα

Τη δόξα του κινηματογραφικού ήρωα που ενσαρκώνει ο Λεονάρντο ντι Κάπριο στη ταινία «Catch me if you can», φαίνεται πως ζήλεψε ο Στέφανος Κασσελάκης, που έστησε ολόκληρη «επιχείρηση» για να αποφύγει τις τηλεοπτικές κάμερες, δείχνοντας πως θέλει να μείνει εκτός του «κάδρου» των Σπετσών.