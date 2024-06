Release Athens Festival: Ολοι θέλουν να δουν τον Jarvis και τον Thom

Δύο ημέρες έμειναν μέχρι να πραγματοποιηθεί, στο πλαίσιο του Release Athens 2024, μια από τις πλέον ιστορικές βραδιές των τελευταίων ετών αφού co-headliners θα είναι δύο, χωρίς καμία δόση υπερβολής, τεράστιες μπάντες που έχουν για μπροστάρηδες δύο από τις πιο χαρακτηριστικές φιγούρες της παγκόσμιας μουσικής σκηνής: τον Jarvis Cocker (Pulp) και τον Thom Yorke (Radiohead).

The Smile

Ξεκινώντας από τους τελευταίους, το τρίο των Yorke, Greenwood και Tom Skinner, δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια των lockdowns και κακά τα ψέματα μοιάζει ως φυσική συνέχεια των περιβόητων Radiohead. Όχι μόνο λόγω της παρουσίας του συνθετικού πυρήνα αυτής της τόσο σημαντικής μπάντας, αλλά γιατί αρκετό υλικό βγαίνει από τα τεφτέρια των ακυκλοφόρητων τραγουδιών τους (όπως τα “Open the Floodgates” και Skirting on the Surface”). Το κύριο χαρακτηριστικό που διαχωρίζει όμως τα δύο αυτά projects είναι πως οι The Smile μοιάζουν να απολαμβάνουν πραγματικά την έλλειψη πίεσης που αναγκαστικά φέρει ένα «νέο Radiohead τραγούδι». Μιλάμε άλλωστε για ένα γκρουπ που από το 1995 και τη κυκλοφορία του “The Bends” μέχρι το “A Moon Shaped Pool” του 2016, έχει κερδίσει με το σπαθί του τον τίτλο της πιο σημαντικής μπάντας των τελευταίων 30 ετών. Για αυτό και σε δύο χρόνια οι The Smile έχουν κυκλοφορήσει περισσότερη μουσική από όση έχουν καταφέρει οι Radiohead τα τελευταία δεκαπέντε.

Ο Τομ Γιορκ των The Smile

Pulp

Από την άλλη πλευρά, ενώ οι Radiohead γνώρισαν την επιτυχία από την πρώτη στιγμή (με την κυκλοφορία του “Creep” και καθιερώθηκαν οριστικά με το “The Bends”), οι Pulp έπρεπε να κάνουν υπομονή 13 ολόκληρα χρόνια μέχρι να βρεθούν στις σελίδες των κραταιών μουσικών εντύπων της εποχής και στη πορεία να εξελιχθούν σε ένα από 2-3 σημαντικότερα pop συγκροτήματα των ημερών μας, έχοντας στο παλμαρέ τους μερικά από τα κορυφαία τραγούδια όλων των εποχών. Αυτό βέβαια δεν θα είχε συμβεί χωρίς αυτόν τον nerdy ψιλόλιγνο frontman, ο οποίος εξελίχθηκε όχι απλά σε κορυφαίο στιχουργό (αυτό ήταν αρκετό καιρό πριν τον ανακαλύψουν οι μάζες) αλλά και σε έναν μοναδικό και απρόβλεπτο performer που δύσκολα θα ξαναδούμε.

Cocker – Yorke: Βίοι παράλληλοι

Αν και οι αφετηρίες των Yorke και Cocker δεν θα μπορούσαν να είναι πιο διαφορετικές (οι Radiohead δημιουργήθηκαν στην Οξφόρδη από μαθητές σε ένα αυστηρό, οικοτροφείο αρρένων ενώ οι Pulp στο Σέφιλντ, μια από τις κύριες «μήτρες» του βρετανικού underground), οι μετέπειτα πορείες τους δεν είναι και τόσο διαφορετικές. Ο Yorke με την ιδιαίτερη φωνή και το ιδιαίτερο look μπορεί να έγινε σύμβολο της νέας indie σκηνής της Αγγλίας αλλά οι Radiohead πολύ σύντομα φρόντισαν να απεμπλακούν από την ταμπέλα και να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους (με εντυπωσιακά αποτελέσματα) σε μουσικά είδη πολύ μακριά από αυτό που έχουμε μάθει να λέμε «κιθαριστική» μουσική. Οι Pulp από την άλλη, μπορεί να συμπορεύτηκαν με την έκρηξη της brit-pop, αλλά ποτέ δεν ταυτίστηκαν με αυτή, όχι μόνο γιατί είχαν διαφορετικές αναφορές (μιλάμε άλλωστε για ένα γκρουπ 10 χρόνια παλιότερο των Blur και 13 των Oasis) αλλά και γιατί η στιχουργική του Cocker δεν μπορούσε να εναρμονιστεί με την Cool Britannia εποχή. Κάτι που φρόντισαν και οι ίδιοι να τονίσουν, με την κυκλοφορία του “This Is Hardcore” που έδειξε ένα διαφορετικό δρόμο για την μπάντα.

Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους

Εν ολίγοις, αυτή την Πέμπτη θα έχουμε τη σπάνια ευκαιρία να απολαύσουμε δύο από τους τελευταίους μουσικούς «ήρωες» της σύγχρονης μουσικής σε μια βραδιά που δεν γίνεται να μην χαρακτηριστεί άχαστη. Τα νούμερα άλλωστε μιλάνε από μόνα τους: έχουν περάσει 24 ολόκληρα χρόνια από την τελευταία φορά που είδαμε τον Thom Yorke να ανεβαίνει στη σκηνή και είναι δεδομένο ότι θα περάσουν αρκετά ακόμα, μέχρι να υπάρξει έστω και σαν πιθανότητα να ξαναδούμε τους Radiohead. Αντίστοιχα, οι Pulp ήρθαν για τελευταία φορά στη Αθήνα το 2011 ενώ είχε προηγηθεί άλλη μια εμφάνισή τους, στο μακρινό 1998.

Μαζί με τους Pulp και The Smile, στην Πλατεία Νερού θα εμφανιστεί ένα ακόμα ιστορικό γκρουπ, οι Ride αλλά και το next big thing του ευρωπαϊκού post punk, οι Ολλανδοί Tramhaus.

