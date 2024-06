Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου: Η φημισμένη Chamber Orchestra of Europe στο Ηρώδειο

Ένα από τα κορυφαία ονόματα της κλασικής μουσικής, ο σερ Σάιμον Ρατλ, διευθύνει τη φημισμένη Chamber Orchestra of Europe, στις 30 Ιουνίου, στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού σε μια μοναδική συναυλία στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2024. Μαζί τους, η διάσημη μεσόφωνος Μαγκνταλένα Κοζενά.

Σάιμον Ρατλ: μία συναρπαστική προσωπικότητα της κλασικής μουσικής

Χαρισματικός, με πνεύμα ανήσυχο και διάθεση για εξερεύνηση και πειραματισμό, με αφοσίωση στην τέχνη του και με σημαντική εκπαιδευτική συνεισφορά, ο Βρετανός μαέστρος σερ Σάιμον Ρατλ είναι μία από τις πιο συναρπαστικές προσωπικότητες της μουσικής σκηνής σήμερα.

Γεννημένος στο Λίβερπουλ το 1955, ο Ρατλ έχει συνδέσει το όνομά του με τις σπουδαιότερες ορχήστρες του κόσμου, όπως η Συμφωνική Ορχήστρα του Μπέρμιγχαμ, η Φιλαρμονική του Βερολίνου, η Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου και η Συμφωνική Ορχήστρα της Βαυαρικής Ραδιοφωνίας, της οποίας είναι επικεφαλής από το 2023. Είναι επίσης ένας από τους πλέον περιζήτητους μαέστρους, με συναυλίες στις διασημότερες λυρικές σκηνές, όπως η Βασιλική Όπερα του Λονδίνου, η Κρατική Όπερα του Βερολίνου, η Κρατική Όπερα της Βιέννης, η Μητροπολιτική Όπερα της Νέας Υόρκης και το Φεστιβάλ της Aix-en-Provence.

Μαγκνταλένα Κοζενά: πολυβραβευμένη και πολυτάλαντη

Η Μαγκνταλένα Κοζενά γεννήθηκε στην Τσεχοσλοβακία, στην πόλη Μπρνο. Σπούδασε πιάνο και τραγούδι στο Ωδείο του Μπρνo και στην Ακαδημία Παραστατικών Τεχνών της Μπρατισλάβα. Κατά τη διάρκεια της λαμπερής σταδιοδρομίας της, η Κοζενά έχει συνεργαστεί με τους σπουδαιότερους μαέστρους και καλλιτέχνες στον κόσμο και έχει ερμηνεύσει έργα στα σημαντικότερες λυρικές σκηνές και φεστιβάλ κλασικής μουσικής, όπως το Carnegie Hall στη Νέα Υόρκη, το Wigmore Hall στο Λονδίνο, το Alice Tully Hall στο Kennedy Center στη Νέα Υόρκη και στα φεστιβάλ του Εδιμβούργου και του Σάλτσμπουργκ.

Επίσης, έχει συμπράξει με ιδιαίτερα μουσικά σύνολα, όπως οι ορχήστρες Venice Baroque Orchestra, Orchestra of the Age of Enlightenment, Les Musiciens du Louvre και La Cetra Barockorchester Basel. Ως σολίστ έχει συμπράξει με φιλαρμονικές ορχήστρες υψηλού κύρους, όπως η Φιλαρμονική του Βερολίνου, η Φιλαρμονική της Βιέννης, η Φιλαρμονική της Τσεχίας, η Chamber Orchestra of Europe κ.α.

Η Μαγκνταλένα Κοζενά έχει τιμηθεί με πολλά βραβεία για τους δίσκους που έχει ηχογραφήσει. Το 2003 χρίσθηκε Ιππότης του Τάγματος των Τεχνών και των Γραμμάτων από τη Γαλλική κυβέρνηση για την προσφορά της στην Γαλλική μουσική.

Chamber Orchestra of Europe: η ονομαστή Ορχήστρα Δωματίου της Ευρώπης

H Chamber Orchestra of Europe, γνωστή και ως COE, δημιουργήθηκε το 1981. Έχει έδρα το Λονδίνο και αποτελείται από 60 περίπου επίλεκτους μουσικούς από όλη την Ευρώπη, οι οποίοι είναι καταξιωμένοι διεθνείς σολίστ, μέλη άλλων μουσικών σχημάτων και καθηγητές μουσικής.

Η ορχήστρα συνεργάζεται με τους μεγαλύτερους μαέστρους και σολίστ της εποχής μας. Έχει στο ενεργητικό της περισσότερες από 250 σπουδαίες ηχογραφήσεις με όλες τις μεγάλες δισκογραφικές εταιρίες, για τις οποίες έχει τιμηθεί με πολλά βραβεία, μεταξύ των οποίων δύο Grammy και τρία Gramophone. Έχει δώσει εξαιρετικές συναυλίες σε πολλές πόλεις της Ευρώπης, στο Χονγκ Κονγκ, στις Η.Π.Α., την Ιαπωνία και την Αυστραλία. Το 2009 δημιούργησε την Chamber of Europe Academy, που έχει ως αποστολή να προσφέρει σε ταλαντούχους σπουδαστές μουσικής τη δυνατότητα να σπουδάσουν με μουσικούς της ορχήστρας.

Το πρόγραμμα της συναυλίας στο Ηρώδειο:

Στο Ηρώδειο θα απολαύσουμε τον σερ Σάιμον Ρατλ, την Μαγκνταλένα Κοζενά και την Chamber Orchestra of Europe στις εξής συνθέσεις:

ΑΝΤΟΝΙΝ ΝΤΒΟΡΖΑΚ (1841–1904)

Σκέρτσο καπριτσιόζο, έργο 66



ΓΚΟΥΣΤΑΦ ΜΑΛΕΡ (1860–1911)

Τραγούδια σε ποίηση Φρ. Ρίκερτ



ΜΠΕΛΑ ΜΠΑΡΤΟΚ (1881–1945)

Πέντε ουγγρικά δημοτικά τραγούδια



ΦΡΑΝΤΣ ΣΟΥΜΠΕΡΤ (1797–1828)

Συμφωνία αρ. 9 σε ντο μείζονα, «Μεγάλη»

I. Andante – Allegro, ma non troppo

II. Andante con moto

III. Scherzo. Allegro vivace – Trio

IV. Allegro vivace

