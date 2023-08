Το φιλί του Γκουαρντιόλα στη 10χρονη Λουκία, κατά την απονομή του Σούπερ Καπ στη Μάντσεστερ Σίτι

Μοναδική στιγμή για τη 10χρονη Λουκία με τον Πεπ Γκουαρντιόλα κατά την απονομή του τροπαίου της UEFA στη Μάντσεστερ Σίτι, στον τελικό του Σούπερ Καπ

Ο τελικός του UEFA Super Cup μεταξύ της Μάντσεστερ Σίτι και της Σεβίλλης, πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τετάρτης στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», με την αγγλική ομάδα να κατακτά το τρόπαιο στα πέναλτι.

Πέρα από το ποδοσφαιρικό θέαμα και τη λάμψη αστέρων στο Φάληρο, αυτό που ξεχώρισε ήταν η παρουσία δύο παιδιών με οπτική αναπηρία, τα οποία έζησαν το όνειρό τους και έστειλαν ένα ξεχωριστό μήνυμα σε όλη την Ευρώπη.

Η 10χρονη Λουκία Κασαμάκη, ένα χαρισματικό πλάσμα από την Βέροια, μαζί με τον 11χρονο Λέανδρο από την Θεσσαλονίκη, ήταν τα δύο παιδιά της καμπάνιας «A ball for all» που το Foundation for Children της UEFA επέλεξε να συμμετάσχουν στον τελικό, σε συμπεριληπτικές δράσεις που πραγματοποιήθηκαν την παραμονή και ανήμερα του αγώνα.

Η Λουκία και ο Λέανδρος είχαν την ευκαιρία, την παραμονή του αγώνα, να συναντήσουν τους παίκτες των δύο ομάδων, της πρωταθλήτριας Ευρώπης Μάντσεστερ Σίτι και της κατόχου του Europa League Σεβίλλης, να συμμετέχουν στην τελευταία προπόνηση και να παίξουν μαζί τους με την ειδική μπάλα με κουδουνάκια, για παιδιά με οπτική αναπηρία, που δημιούργησε η «A ball for all».

Η Λουκία είχε επίσης την ευκαιρία να πάρει και συνέντευξη από έναν παίκτη από κάθε ομάδα. Την βραδιά του τελικού, μάλιστα, κρατώντας τα χέρια των παικτών, συνόδευσαν στον αγωνιστικό χώρο την επίσημη ενδεκάδα των δύο ομάδων.

Οι συγκινητικές στιγμές όμως συνεχίστηκαν, καθώς την Λουκία και την οικογένειά της περίμενε άλλη μια έκπληξη. Η 10χρονη είχε τη χαρά να σταθεί ανάμεσα στον πρόεδρο και στον αντιπρόεδρο της UEFA κατά την απονομή των μεταλλίων, ενώ την πλησίασε και τη φιλησε και ο προπονητής της Μάντσεστερ Σίτι, Πεπ Γκουαρντιόλα.

«Ζω στη Βέροια, στη Βόρεια Ελλάδα. Το πάθος μου είναι να ακούω, να παίζω και να συνθέτω μουσική. Επίσης μου αρέσει να κάνω αθλητισμό και να μαθαίνω ξένες γλώσσες όπως αγγλικά, ιταλικά. Θα ήθελα πολύ να πάρω μια συνέντευξη από έναν ποδοσφαιριστή του Super Cup της UEFA και είμαι ευγνώμων για όσους έκαναν την επιθυμία μου πραγματικότητα και να συμμετάσχουν σε αυτή την καταπληκτική διοργάνωση!», είχε πει η Λουκία Κασαμάκη για την παρουσία της στον τελικό Super Cup.

Πηγή: Veriotis.gr

Διαβάστε επίσης:

Πεπ Γκουαρντιόλα: Ο άρχοντας των τίτλων - Πέρασε τον Λουτσέσκου και κυνηγά τον Σερ Άλεξ Φέργκιουσον

Μάθημα ζωής από τον μικρό Λέανδρο - Η συνομιλία με τον Χάαλαντ και το συγκινητικό του μήνυμα

Κριστιάνο Ρονάλντο: Αμείλικτο τρολάρισμα στον Σέρχιο Ράμος - «Σου λείπει ένα "0" για να με πιάσεις»

Ολυμπιακός - Μεταγραφές: Διπλό «χτύπημα» με Χέσε και Σκάρπα πριν από την Γκενκ

Τζέιμς Χάρντεν: Πούλησε 10.000 μπουκάλια κρασί σε 5 δεύτερα κι έκανε τούμπες από τη χαρά του (vid)

Στέφανος Τσιτσιπάς: Έπος στο Σινσινάτι! Έψαχνε να βρει ποιος έκανε τη μέλισσα όταν σέρβιρε (vid)