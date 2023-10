Bristol Myers Squibb: Αναπτυξιακή τροχιά στην Ελλάδα και επενδύσεις στην κλινική έρευνα

H βιοφαρμακευτική εταιρεία Bristol Myers Squibb παρουσίασε το φάσμα των δραστηριοτήτων της στην Ελλάδα, σε ειδική εκδήλωση στις 11 Οκτωβρίου.

Η Γενική Διευθύντρια Ελισάβετ Προδρόμου και η Διοικητική Ομάδα φιλοξένησαν συνολικά περισσότερους από 40 δημοσιογράφους και εκπροσώπους ΜΜΕ στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στα Βριλήσσια. Στην εισαγωγική της ομιλία, η κυρία Προδρόμου σημείωσε ότι η BMS εφαρμόζει παγκοσμίως ένα από τα μεγαλύτερα επενδυτικά προγράμματα στην Έρευνα και Ανάπτυξη σε ολοένα περισσότερες θεραπευτικές περιοχές, όπως οι συμπαγείς όγκοι, αιματολογικές κακοήθειες, θαλασσαιμία, πολλαπλή σκλήρυνση, καρδιολογία, ψωρίαση και φλεγμονώδεις παθήσεις του εντέρου. Αυτό αντανακλάται και στα πιο πρόσφατα στοιχεία του 2021, περίοδο κατά την οποία η BMS επένδυσε το 24,5% των εσόδων της στην κλινική έρευνα, δηλαδή συνολικά πάνω από 11 δισ. δολάρια παγκοσμίως.

Αναφορικά με την Ελλάδα, το ερευνητικό αποτύπωμά της εταιρείας παραμένει εξίσου ισχυρό. Παρά το αντίξοο περιβάλλον φαρμακευτικής πολιτικής, η BMS επιμένει στρατηγικά στην προώθηση της κλινικής έρευνας, με 47 μελέτες υπό εξέλιξη στην ογκολογία, την αιματολογία, την ανοσολογία και τα καρδιαγγειακά νοσήματα, στις οποίες συμμετέχουν περισσότεροι από 1.020 ασθενείς. Τα οφέλη αυτής της δραστηριότητας δεν περιορίζονται όμως αποκλειστικά στη δημόσια υγεία, αλλά επεκτείνονται και στη συμβολή της εταιρείας στην εθνική οικονομία, με το ύψος της επένδυσης στην κλινική έρευνα να ξεπερνά τα 10 εκατ. ευρώ την τελευταία πενταετία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην εκδήλωση, η BMS έχει καταγράψει μία εντυπωσιακή τροχιά ανάπτυξης 27% τα τελευταία έξι χρόνια. Ωστόσο, τροχοπέδη παραμένει η ανεξέλεγκτη υπέρβαση της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης που επιβαρύνει κυρίως τα καινοτόμα σκευάσματα στο νοσοκομειακό περιβάλλον. Είναι χαρακτηριστικό ότι την ίδια περίοδο, οι υποχρεωτικές επιστροφές που καταβάλλει η εταιρεία έχουν αυξηθεί κατά 168%.

Τέλος, ειδική αναφορά έγινε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης στην προτεραιότητα της εταιρείας στην ανάπτυξη των ανθρώπων της. Την τελευταία τριετία το 25% των εργαζομένων της BMS έλαβε προαγωγή και το 15% ανέλαβε διευρυμένα καθήκοντα για εκπαιδευτικούς σκοπούς, ενώ 5 από τις 7 θέσεις της ηγετικής ομάδας και το 60% των πόστων ευθύνης του οργανισμού καλύπτεται από γυναίκες. Σε αυτό το πλαίσιο, η εταιρεία έχει καταφέρει την τελευταία διετία να αναδειχθεί ως ένα από τα δύο καλύτερα εργασιακά περιβάλλοντα στην Ελλάδα βάσει της Λίστας Best Workplaces, ενώ το 2023 κατέλαβε και την πρώτη θέση στη Λίστα Great Place to Work for Women.