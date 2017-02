Tech Talent School από το Found.ation και τη Microsoft Ελλάδος

Το έργο υλοποιείται από τη Socialinnov με την υποστήριξη της Microsoft Ελλάδος και το Found.ation.

H Socialinnov, ο εκπαιδευτικός βραχίονας του επιχειρηματικού φορέα Found.ation, ανέλαβε με την υποστήριξη της Microsoft Ελλάδος, τη δημιουργία του “Tech Talent School”, ενός ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού προγράμματος που θα παρέχει, δωρεάν για το κοινό, μια σειρά ειδικών μαθημάτων πάνω σε κρίσιμες θεματικές γύρω από τις ψηφιακές τεχνολογίες και τον προγραμματισμό. Τα μαθήματα θα απευθύνονται σε μαθητές και νέους (από 16 ετών και πάνω) που επιθυμούν να αποκτήσουν τις απαραίτητες ψηφιακές δεξιότητες και να εξοικειωθούν με τον προγραμματισμό, ώστε να δημιουργήσουν από νωρίς τα γνωστικά εφόδια που θα διευκολύνουν την είσοδό τους στην ψηφιακή αγορά εργασίας. Ο κύκλος των μαθημάτων, μεταξύ άλλων, θα περιλαμβάνει τα εξής εργαλεία και τεχνολογίες: HTML/CSS, JavaScript, Ruby On Rails, PHP/MySQL, WordPress, αλλά και γενικότερες ψηφιακές δεξιότητες όπως το social media marketing και το ηλεκτρονικό εμπόριο. Τα μαθήματα θα παραδίδονται στην ελληνική γλώσσα και οι συμμετέχοντες θα λαμβάνουν πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Με στόχο την ελεύθερη πρόσβαση όλων στην εξειδικευμένη γνώση που απαιτεί η νέα ψηφιακή εποχή, τα μαθήματα θα παρέχονται δωρεάν και υπό τη μορφή διαδραστικών σεμιναρίων και workshops. Τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος, έχουν αναλάβει καταξιωμένοι επαγγελματίες από την αγορά και διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί.

Οι εγγραφές για τα πρώτα 4 μαθήματα έχουν ξεκινήσει και μπορείτε να δηλώσετε τη συμμετοχή σας:

1- 3 Μαρτίου

“HTML5/CSS3 for beginners. An introduction to front-end web development.”

Εισηγητής: Γιάννης Εξιλζές

Περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές: https://www.eventora.com/el/Events/HTML5-CSS3-for-Beginners

8 Μαρτίου

“Introduction to social media marketing.”

Εισηγητής: Πάνος Λαδάς

Περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές: https://www.eventora.com/el/Events/Social-Media-Marketing101

14 - 16 Μαρτίου

“PHP for beginners. An introduction to modern programming with PHP.”

Εισηγητής: Κώστας Τσούκας

Περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές: https://www.eventora.com/el/Events/php101

20 - 22 Μαρτίου

“Ruby 101. An introduction to object oriented principles & design patterns.”

Εισηγητής: Φώτης Αλεξάνδρου

Περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές: https://www.eventora.com/el/Events/ruby101