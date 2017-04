Άρχισε η πολυεθνική άσκηση Ναρκοπολέμου ΑΡΙΑΔΝΗ 17

Πρόκειται για άσκηση τύπου “INVITEX”, η οποία διοργανώνεται από το Πολεμικό Ναυτικό, σε ετήσια βάση, με σκοπό:

α. Την ενίσχυση της επιχειρησιακής και μαχητικής ικανότητας και ετοιμότητας όλων των συμμετεχόντων.

β. Την προαγωγή του επιπέδου της συνεργασίας των συμμετεχόντων σε επιχειρησιακό, τακτικό και τεχνικό επίπεδο στην σχεδίαση και διεξαγωγή επιχειρήσεων Ναρκοπολέμου.

γ. Την προώθηση της συνεργασίας και της αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ των συμμετεχόντων διαφορετικής εθνικότητας.

δ. Την αξιολόγηση των διαδικασιών Ναρκοπολέμου και των εκδόσεων τακτικής.

Στην άσκηση θα συμμετέχουν οι ακόλουθες δυνάμεις:

α. Η Δύναμη SNMCMG 2 με τα εξής πλοία:

Πολωνικό ORP K.X. CZERNISKI (Πλοίο Διοικήσεως της Δύναμης)

Ισπανικό ESPS DUERO

Γερμανικό FGS ROTTWEIL

Τουρκικό TCG ALANYA

β. Το NATO/CMRE (Centre for Maritime Research and Experimentation) με το πλοίο επιστημονικών ερευνών ITS NRV ALLIANCE.

γ. Μεμονωμένα κράτη με τις ακόλουθες μονάδες/ ομάδες/ παρατηρητές:

Αίγυπτος με ένα ΝΘΗ (ENS AL SEDEED),

Βουλγαρία με ένα Αξιωματικό ως παρατηρητή,

Γαλλία με ένα ΝΘΗ (FS LYRE),

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με δύο Αξιωματικούς ως παρατηρητές,

Ισπανία με ένα ΝΘΗ (ESPS TAJO),

Κατάρ με δύο Αξιωματικούς ως παρατηρητές,

Ρουμανία με ένα ΝΘΗ (RS AXENTE) και δύο Αξιωματικούς ως παρατηρητές και

Τουρκία με μία ομάδα δυτών.

δ. Το ΠΝ με τις ακόλουθες μονάδες:

τη φρεγάτα ΝΑΒΑΡΙΝΟΝ (Πλοίο Διοικήσεως της Άσκησης),

τα ναρκοθηρευτικά ΚΑΛΛΙΣΤΩ, ΕΥΡΩΠΗ και ΚΑΛΥΨΩ,

την κανονιοφόρο ΠΟΛΕΜΙΣΤΗΣ,

ένα ελικόπτερο ως οργανικό της φρεγάτας ΝΑΒΑΡΙΝΟΝ και

μία Ομάδα Εξουδετέρωσης Ναρκών

