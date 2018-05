Διεθνής ημέρα μουσείων σήμερα: Ξεναγήσεις και εκδηλώσεις με ελεύθερη είσοδο

Η Διεθνής Ημέρα Μουσείων εορτάζεται κάθε χρόνο με διάφορες εκδηλώσεις και είναι αφιερωμένη σε ένα συγκεκριμένο θέμα που αφορά τα μουσεία και τον ρόλο τους στη σύγχρονη κοινωνία.

Το θέμα του φετινού εορτασμού είναι «Μουσεία και (δια)δίκτυα. Νέες προσεγγίσεις, νέο κοινό».

Τιμώμενο Μουσείο το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ

Οπως κάθε χρόνο, το Ελληνικό Τμήμα του ICOM επέλεξε ένα μουσείο ως τιμώμενο για το 2018. Πρόκειται για το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ, που βρίσκεται στην Κηφισιά, σκοπός του οποίου είναι να αναδείξει τις συλλογές και το έργο του που συνδέονται άμεσα με το θέμα του φετινού εορτασμού.

Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών αποτελεί μια επένδυση του Ομίλου ΟΤΕ για τη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και της ιστορίας των τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα. Η συλλογή του περιλαμβάνει πάνω από 3.400 αντικείμενα και πλούσιο αρχειακό υλικό με περισσότερες από 25.000 τηλεφωτογραφίες, έγγραφα, τηλεγραφήματα, χάρτες, καθώς επίσης οπτικοακουστικό υλικό. Επίσης, αξιοποιεί προηγμένες ψηφιακές τεχνολογίες για την ξενάγηση των επισκεπτών και τη διάδρασή τους με τα εκθέματα.

Μεταξύ άλλων, οι επισκέπτες του μουσείου, μπορούν να μάθουν την ιστορία της τηλεγραφίας από τον ίδιο τον Μορς μέσω της τεχνολογίας AR, αλλά και ακόμα να πραγματοποιήσουν μέσω VR μία 360ο εικονική περιήγηση στο πλοίο «Θαλής ο Μιλήσιος», το πρώτο καλωδιακό πλοίο του Ομίλου ΟΤΕ, που τοποθετούσε (πόντιζε) υποβρύχια καλώδια προκειμένου να συνδεθούν τηλεπικοινωνιακά η ηπειρωτική με τη νησιωτική Ελλάδα, καθώς επίσης η Ευρώπη με την Ασία και την Αφρική. Επίσης, ηχητικά ντοκουμέντα με μαρτυρίες εργαζομένων του Ομίλου ΟΤΕ, η αναγγελία της ώρας από τον παλιό ωρολέκτη, αλλά και οπτικοακουστικό υλικό αρχείου, εμπλουτίζουν τη συνολική μουσειακή εμπειρία και τη διάδραση των επισκεπτών, κάνοντας πιο κατανοητούς τους τρόπους επικοινωνίας των ανθρώπων τις προηγούμενες δεκαετίες.

Σήμερα, Παρασκευή, στο Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ θα πραγματοποιηθεί η κεντρική εκδήλωση του εορτασμού, ενώ ως τις 20 Μαΐου θα υλοποιηθούν στους χώρους του ξεναγήσεις, εικαστικά εργαστήρια, εκπαιδευτικά προγράμματα και άλλες δράσεις για όλες τις κατηγορίες κοινού. Παράλληλα, σε όλη την Ελλάδα και έως τις 20 Ιουνίου, εκθέσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα και άλλες εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν σε μουσεία και άλλους πολιτιστικούς φορείς.

Να σημειωθεί ότι όλες οι δράσεις του εορτασμού είναι ελεύθερες για το κοινό.

Έως τις 22:00 ανοιχτό το Μουσείο Ακρόπολης

Tη Διεθνή Ημέρα Μουσείων γιορτάζει το Μουσείο Ακρόπολης το οποίο θα είναι σήμερα ανοιχτό έως τις 22.00 με ελεύθερη είσοδο τόσο στη μόνιμη έκθεση όσο και στην περιοδική έκθεση «Ελευσίνα. Τα μεγάλα μυστήρια».

Για να τιμήσει την ημέρα αυτή, το Μουσείο θα κυκλοφορήσει αναμνηστικό μετάλλιο που έκοψε σε συνεργασία με το Εθνικό Νομισματοκοπείο, το οποίο είναι εμπνευσμένο από το κυνηγετικό σκυλί της Ακρόπολης. Το έκθεμα χρονολογείται γύρω στο 520 π.Χ. και βρίσκεται στην Αρχαϊκή Αίθουσα. Η καρτολίνα με το αναμνηστικό μετάλλιο θα είναι διαθέσιμη για τους επισκέπτες στα στα Πωλητήρια του Μουσείου.

Το Σάββατο 19 Μαΐου 2018, το Μουσείο θα γιορτάσει την Ευρωπαϊκή Νύχτα Μουσείων με ελεύθερη είσοδο από τις 8 το βράδυ έως τα μεσάνυχτα. Στις 8:30 μ.μ., το Κουαρτέτο Εγχόρδων Αθηνών θα ερμηνεύσει έργα από τους μεγάλους συνθέτες W. A. Mozart, L. van Beethoven και Ν. Σκαλκώτα στον εξώστη του δεύτερου ορόφου με θέα τα αγάλματα στην Αρχαϊκή Αίθουσα.

Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τη μουσική και συγχρόνως τη θέα των μοναδικών αρχαϊκών αγαλμάτων.

Οι εκδηλώσεις των Μουσείων του δήμου Αθηναίων για την Ημέρα:

Το Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη του δήμου Αθηναίων, το Ψηφιακό Μουσείο του Πλάτωνα στην Ακαδημία Πλάτωνος, το μουσείο Λαϊκής Τέχνης «Αγγελική Χατζημιχάλη» στην Πλάκα καθώς και οι μουσειακές συλλογές στη Δημοτική Πινακοθήκη στο Μεταξουργείο και το Πολιτιστικό Κέντρο «Μελίνα» στο Θησείο, ανοίγουν τις πόρτες τους και υποδέχονται αύριο και μεθαύριο κατοίκους και επισκέπτες της πόλης.

«Επιδιώκουμε τα μουσεία του δήμου Αθηναίων να αποπνέουν ζωντάνια και να συνδέουν τη μνήμη με το δυναμικό παρόν της Αθήνας» δήλωσε ο δήμαρχος Αθηναίων κ. Γιώργος Καμίνης, επισημαίνοντας ότι «αυτή η στρατηγική στόχευση κυριάρχησε στη δημιουργία του Μουσείου Φωταερίου στην Τεχνόπολη, όσο και στο σύγχρονο διαδραστικό μουσείο στην Ακαδημία Πλάτωνος, στον ιστορικό χώρο που δίδαξε ο αρχαίος φιλόσοφος».



Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη του δήμου Αθηναίων |10.00 - 22.00

Με θέμα «Μουσεία και (δια)δίκτυα. Νέες προσεγγίσεις, νέο κοινό», θα προβληθούν ντοκιμαντέρ στους χώρους του Μουσείου: Νέοι Φούρνοι /Δεξαμενές Καθαρισμού / Κτίριο Πίεσης και Διανομής /Σιδηρουργείο/Αποθήκη/Νέο Υδαταέριο. Το ICOM (International Council of Museums), σε συνεργασία με το INNOVATHENS powered by Samsung και το ΕTHNOFEST - Φεστιβάλ Εθνογραφικού Κινηματογράφου Αθήνας και παρουσίαση από το The ne(s)t, προτείνει μία σειρά προβολών εθνογραφικών ντοκιμαντέρ στους χώρους του παλιού εργοστασίου φωταερίου, μια οπτικοακουστική διαδρομή με επίκεντρο τον άνθρωπο και τις ιστορίες του. Σκοπός του μουσείου είναι να αποτελέσει σημείο αναφοράς, έναν τόπο όπου διαφορετικοί άνθρωποι, διαφορετικές γλώσσες, διαφορετικές κουλτούρες συναντιούνται, συνδέονται και δημιουργούν ένα νέο πολυεθνικό περιβάλλον.

Ψηφιακό Μουσείο Πλάτωνα δήμου Αθηναίων σε συνεργασία με το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού (Μοναστηρίου & Κρέοντος 1) | 11:00, 12:00 & 13:00

Ο Πλάτωνας και η Ακαδημία, Λογική & Αντίληψη: Μουσειοπαιδαγωγικές περιηγήσεις

Ένα δωρεάν πρόγραμμα με εργαλεία τις σύγχρονες ψηφιακές διαδραστικές εφαρμογές του Μουσείου που θα μας ταξιδέψουν στο χρόνο για να συστηθούμε με το έργο και τις μεθόδους διδασκαλίας του Πλάτωνα. Δηλώσεις συμμετοχής στο τηλ. 210 5142138, Δευτέρα-Παρασκευή 10:00-13:00. Ειδικά για την Παρασκευή 18/05 09:00-20:00.

Μουσείο Λαϊκής Τέχνης και Παράδοσης «Αγγελική Χατζημιχάλη» δήμου Αθηναίων| (Αγγ. Χαζημιχάλη 6, Πλάκα)Ι | 19:00



Μια εκδήλωση ανοικτή για το κοινό με θέμα «Μουσεία στο Διαδίκτυο ως Τόποι Μνήμης και Αλληλεπίδρασης: Παρουσίαση – Συζήτηση» Μια νέα προσέγγιση της μουσειακής ψηφιακής πραγματικότητας, η οποία αναπτύσσεται στο διαδίκτυο με υλικό που αξιοποιείται από τις νέες τεχνολογίες, προκειμένου να λειτουργήσει ως τόπος μνήμης και αλληλεπίδρασης στην κοινωνία του 21ου αιώνα.

Εισηγήτρια: Βασιλική Χρυσανθοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια Κοινωνικής Λαογραφίας Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών

Στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης και Παράδοσης «Αγγελική Χατζημιχάλη» το κοινό μπορεί επίσης να επισκεφτεί, εκτός από τη μόνιμη συλλογή του, την έκθεση «Η Προίκα», που αποτελεί μια λαογραφική και εικαστική ματιά στο θεσμό της προίκας. Ειδικά για την Παρασκευή 18/05 09:00-21:00.

Πινακοθήκη δήμου Αθηναίων, Κτίριο Μεταξουργείου| 18:30

Ξενάγηση στην έκθεση «Τέχνη και Εποχή. Η συλλογή του δήμου Αθηναίων μέσα από τα μάτια του Σπύρου Παπαλουκά» από την Έφορο- Προϊσταμένη της Δημοτικής Πινακοθήκης Κάλλη Πετροχείλου.



Σάββατο 19 Μαΐου- Πολιτιστικό Κέντρο «Μελίνα» δήμου Αθηναίων - Έκθεση «Οδοιπορικό στην παλιά Αθήνα»| (Ηρακλειδών 66Α και Θεσσαλονίκης, Θησείο) | 11:00-12:30

Στα (δια)δίκτυα του χρόνου. Ένα δωρεάν πρωτότυπο μουσειοπαιδαγωγικό πρόγραμμα για γονείς και παιδιά (ηλικίας από 7 έως 12 ετών από το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων (ICOM), που κάθε χρόνο εστιάζει σε ένα συγκεκριμένο θέμα που αφορά στα μουσεία και την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Δηλώσεις συμμετοχής στο τηλ. 210 3452150, Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00-15:00. Ειδικά για την Παρασκευή 18/05: 10:00-20:00