Athens Music Festival - 20 Ιανουαρίου: Μουσική δίχως σύνορα

OMAR FARUK TEKBILEK & HIS ENSEMBLE



«Η μουσική είναι η παγκόσμια γλώσσα, ο συνδετικός κρίκος των λαών. Δεν εκπροσωπώ καμιά εθνικότητα όταν παίζω. Θεωρώ ότι η δύναμη της μουσικής ενώνει τους ανθρώπους. Στο άκουσμά της οι έριδες και οι διαφορές εξαφανίζονται και αντιμετωπίζουμε ο ένας τον άλλο μιλώντας με την ψυχή. Όταν επικοινωνούμε σʼαυτό το επίπεδο, είναι εύκολο να δημιουργηθεί αρμονία και ειρήνη».



Ο Omar Faruk Tekbilek είναι ένας από τους σπουδαιότερους πρεσβευτές της ανατολίτικης μουσικής. Ένας χαρισματικός οργανοπαίκτης ο οποίος παίζει νέι, μπαγλαμά, ούτι και κρουστά. Η μουσική του έχει τις ρίζες της βαθιά στην παράδοση, αλλά και σημαντικές επιρροές από σύγχρονα μουσικά ιδιώματα καταφέρνοντας με τη πάροδο των χρόνων να παντρεύει στοιχεία και ήχους απ’ όλο τον πλανήτη.

Η έμπνευσή του απορρέει από τον μυστικισμό, την παράδοση, τον ρομαντισμό και τη φαντασία. Αντιμετωπίζοντας τον εαυτό του σαν αγγελιοφόρο της ειρήνης, επιδιώκει να συνεργάζεται με μουσικούς από διάφορες χώρες.

Η πολύ-ποικιλότητα που διαφαίνεται στη μουσική του τον καθιστά μοναδικό στο είδος του. Έχει συνεργαστεί με πλήθος μουσικών διεθνούς φήμης, όπως τον τρομπετίστα Don Cherry, τον rock drummer Ginger Baker, γνωστό από τις συνεργασίες του με τον Eric Clapton και τον Jack Bruce, την Ofra Haza, τον Bill Laswell , Peter Erskine, Trilok Gurtu, Jai Utall και άλλους πολλούς. Έχει επενδύσει μουσικά πολλές ταινίες και τηλεοπτικές σειρές και έχει συμμετάσχει σε πολλές ηχογραφήσεις.

Είναι ιδιαίτερα αγαπητός στο ελληνικό κοινό και έχει συνεργαστεί με καταξιωμένους Έλληνες καλλιτέχνες. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει: “Η Ελλάδα είναι χώρα έμπνευσης, ιστορίας και λίκνο του πολιτισμού. Η ελληνική κουλτούρα και ο ελληνικός πολιτισμός είναι αυτός που έχει δημιουργήσει τη γέφυρα μεταξύ ανατολής και δύσης. Γι’ αυτό και επιθυμούσα να συνεργαστώ με Έλληνες μουσικούς, επειδή η αρμονία της ελληνικής μουσικής είναι σαν μια δεύτερη φωνή που κυλάει στις μελωδίες μου”.







ΓΛΥΚΕΡΙΑ

Η Γλυκερία είναι μία από τις αυθεντικότερες Ελληνίδες τραγουδίστριες.

Από πολύ μικρή ηλικία δέχθηκε μουσικά ερεθίσματα από την οικογένειά της με φυσική συνέπεια το τραγούδι να ριζώσει από πολύ νωρίς μέσα της. Πρωτοεμφανίστηκε στη δισκογραφία το 1978 τραγουδώντας Απόστολο Καλδάρα.

Έκτοτε έχει ερμηνεύσει κομμάτια που έχουν γίνει διαχρονικά, αντιμετωπίζοντας με ήθος και συνέπεια τα παραδοσιακά λαϊκά ακούσματα, το ρεμπέτικο και σμυρναίικο τραγούδι. Με τη ζεστή φωνή της, την όλο μπρίο σκηνική παρουσία της, με την ικανότητά της να αποκρυπτογραφεί τους κρυφούς κώδικες των τραγουδιών, καταφέρνει να κάνει τον κόσμο να αγαπάει ό,τι αυτή τραγουδάει!

Συνεχίζει τη σταθερή της πορεία με επιλεγμένες δισκογραφικές δουλειές, ενώ έχει συναντηθεί μουσικά με κορυφαίους Έλληνες και ξένους τραγουδιστές, όπως ο Γιώργος Νταλάρας, η Μαρινέλα, ο Νίκος Παπάζογλου, αλλά και η Νατάσσα Άτλας και ο Omar Faruk Tekbilek, με τον οποίο θα συναντηθεί και πάλι στο Athens Music Festival.







ΜΑΤΟΥΛΑ ΖΑΜΑΝΗ

Πληθωρική, χειμαρρώδης, διαχυτική, αληθινή, με ποικίλα μουσικά ερεθίσματα...

Η εμβληματική performer και τραγουδοποιός Ματούλα Ζαμάνη τραγουδάει για τον έρωτα, την ελευθερία, τη χαρά, τον πόνο, τις θάλασσες, τα βουνά και αναστατώνει τις καρδιές μας γεννώντας ένα αληθινά αυθόρμητο συναίσθημα.

Μας καλεί σε ένα ευαίσθητο και συνάμα δυνατό μουσικό ταξίδι με πυξίδα την καρδιά, με τραγούδια από την τελευταία δισκογραφική της δουλειά με τον Θανάση Παπακωνσταντίνου, «5 χειμώνες 6 καλοκαίρια», δικές της μουσικές, διασκευές, αλλά και μία ιδιαίτερη μουσική συνάντηση επί σκηνής με τον Omar Faruk.

ATHENS MUSIC FESTIVAL... Συνεργασίες απροσδόκητες, συναντήσεις που εκπλήσσουν, παραστάσεις που διαφέρουν. Σας περιμένουμε!

Ένα φεστιβάλ διαφορετικό...



«Cause music goes straight to our hearts»



Υποστήριξη Κέντρου Υποδοχής & Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων (Κ.Υ.Α.Δ.Α.) και κοινωνικού έργου Δήμων Νέας Σμύρνης και Γλυφάδας.



To ATHENS MUSIC FESTIVAL αφουγκράζεται τα προβλήματα των συνανθρώπων μας και βρίσκεται δίπλα στο σημαντικό έργο του Κέντρου Υποδοχής & Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων (Κ.Υ.Α.Δ.Α.) και του κοινωνικού έργου των Δήμων Νέας Σμύρνης και Γλυφάδας.

Στο πλαίσιο αυτό, μέρος των εσόδων από τις παραστάσεις θα προσφέρεται για την υποστήριξη των δράσεων του Κέντρου και κάθε δήμου για την αντιμετώπιση των προβλημάτων στέγασης, σίτισης, υγείας και επανένταξης των αστέγων που ζουν στην πόλη καθώς και την υποστήριξη των πολιτών και των οικογενειών που, ενώ δεν είναι άστεγοι, αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα στην καθημερινότητά τους.

To ATHENS MUSIC FESTIVAL φιλοδοξεί να γίνει το "σημείο συνάντησης" κορυφαίων ονομάτων της παγκόσμιας μουσικής σκηνής με την αφρόκρεμα των Ελλήνων καλλιτεχνών. Πρόκειται για μία πρόταση που ξεπερνά τα τετριμμένα φέρνοντας κοντά αγαπημένους καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο και προσκαλώντας τους να συνεργαστούν επί σκηνής. Το φεστιβάλ έχει ήδη φιλοξενήσει στη σκηνή του τους Goran Bregovic και Γιώτα Νέγκα και τους Club des Belugas, Mikro και Μαρίζα Ρίζου και θα παρουσιάζει δύο διαφορετικές μουσικές παραστάσεις κάθε μήνα μέχρι και τον Μάρτιο του 2017.

Μην χάσετε την επόμενη μεγάλη συναυλία !

Διογένης Studio

Λεωφ. Συγγρού 259, Αθήνα



ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ : 21.00



Τηλέφωνο Κρατήσεων: 210 94 25 754



Τιμές Εισιτηρίων:

A' Ζώνη: 30€ *καθήμενοι - εισιτήριο θέασης (10€ το ποτό)

Β' Ζώνη: 25€ *καθήμενοι - εισιτήριο θέασης (10€ το ποτό)

Γ' ΖΩΝΗ: 20€ *καθήμενοι - εισιτήριο θέασης (10€ το ποτό)

Δ' ΖΩΝΗ: 10€ *ορθίων - εισιτήριο θέασης (5€ το ποτό)

2 ΘΕΩΡΕΙΑ ΔΕΞΙΑ & ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΤΗΣ ΣΚΗΝΗΣ: 20€ *καθήμενοι - εισιτήριο θέασης (5€ το ποτό)







ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ



Δίκτυο καταστημάτων Γερμανός, Καταστήματα Cosmote



και ηλεκτρονικά:









http:// http://buy.tickethour.com/ - http://www.diogenis.com/







ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ

COSMOTE I ALPHA BANK Ι COCA COLA Ι JOHNNIE WALKER Ι FIX HELLAS