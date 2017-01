Athens Music Festival 28/1: Tonino Caratone, Locomondo και Special guest ο Πάνος Μουζουράκης

ΤONINO CAROTONE

Ο καλλιτέχνης με το ναπολιτάνικο πάθος, Antonio de la Cuesta, γνωστός σε όλους ως Τοnino Carotone που καταφέρνει να συνδυάσει τις μουσικές του κόσμου με έναν μοναδικά αξιαγάπητο τρόπο επιστρέφει στη χώρα μας! Ο ήχος του Carotone θα μπορούσε να χαρακτηριστεί σαν πάντρεμα σύγχρονης λαϊκής μουσικής του δρόμου, με έντονη την επιρροή της Ιταλίας. Δεν λείπουν οι αναφορές σε έθνικ ήχους που προσθέτουν ιδιαιτερότητα στο σύνολο τους. Οι μελωδίες είναι νοσταλγικές, χωρίς να λείπει η ηλεκτρονική αισθητική και η παιγνιώδης διάθεση. Τα τραγούδια του αποπνέουν κάτι το «παλιομοδίτικο» και παράλληλα διασκεδαστικό με στίχους συχνά ειρωνικούς, σαρκαστικούς ή ακόμα και σουρεαλιστικούς. Η ενέργεια του παραμένει πάντα punk, όπως ο ίδιος έχει δηλώσει, πιστοποιώντας τον τίτλο ενός «σύγχρονου κλασσικού» με στοιχεία από ska, reggae, latin, rock αλλά και από την Ισπανική, Ιταλική, Γαλλική, και Μεξικάνικη λαϊκή μουσική.

Μετά από ένα "γεμάτο" καλοκαίρι με ταξίδια, συναυλίες, δράσεις, φεστιβάλ και στιγμές αξέχαστες οι Locomondo επιστρέφουν στην βάση τους μόνο για λίγο. Τον χειμώνα ετούτο, θα πραγματοποιήσουν την καθιερωμένη πλέον περιοδεία τους στην Γερμανία και άλλες χώρες της Ευρώπης, καθώς επίσης και επιλεγμένες εμφανίσεις στην Ελλάδα!

Μετά από 13 χρόνια σταθερής πορείας, με διακρίσεις, χιλιάδες πωλήσεις, συναυλίες και συμμετοχές σε παγκόσμια φεστιβάλ στην Ελλάδα και το εξωτερικό δίνουν το στίγμα τους – μια εμπειρία που δίνεται κάθε φορά που ανεβαίνουν στην σκηνή - και μετατρέπουν τον κόσμο σε μία τεράστια παρέα που την ενώνει ο χορός, η χαρά και τα χαμόγελα! Με καινούργια τραγούδια αλλά και παλιά, όπως το “Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα” , το ”Μαγικό χαλί” και με “ rap, ska, reggae, hip-hop, dub, ska, reggae, one drop” το μόνο σίγουρο είναι πως δεν θα σταματήσουμε να χορεύουμε! Oι Locomondo θα ανέβουν πρώτοι στη σκηνή και δεν αποκλείονται αυθόρμητες μουσικές συνευρέσεις...

Μαζί με τον Tonino Carotone και τους Locomondo θα είναι και ένας από τους πιο δημοφιλείς και αγαπημένους 'Ελληνες καλλιτέχνες ο Πάνος Μουζουράκης!

Ένα φεστιβάλ διαφορετικό...

«Cause music goes straight to our hearts»

Υποστήριξη Κέντρου Υποδοχής & Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων (Κ.Υ.Α.Δ.Α.) και κοινωνικού έργου Δήμων Νέας Σμύρνης και Γλυφάδας.

To ATHENS MUSIC FESTIVAL αφουγκράζεται τα προβλήματα των συνανθρώπων μας και βρίσκεται δίπλα στο σημαντικό έργο του Κέντρου Υποδοχής & Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων (Κ.Υ.Α.Δ.Α.) και του κοινωνικού έργου των Δήμων Νέας Σμύρνης και Γλυφάδας. Στο πλαίσιο αυτό, μέρος των εσόδων από τις παραστάσεις θα προσφέρεται για την υποστήριξη των δράσεων του Κέντρου και κάθε δήμου για την αντιμετώπιση των προβλημάτων στέγασης, σίτισης, υγείας και επανένταξης των αστέγων που ζουν στην πόλη καθώς και την υποστήριξη των πολιτών και των οικογενειών που, ενώ δεν είναι άστεγοι, αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα στην καθημερινότητά τους.

To ATHENS MUSIC FESTIVAL φιλοδοξεί να γίνει το "σημείο συνάντησης" κορυφαίων ονομάτων της παγκόσμιας μουσικής σκηνής με την αφρόκρεμα των Ελλήνων καλλιτεχνών. Πρόκειται για μία πρόταση που ξεπερνά τα τετριμμένα φέρνοντας κοντά αγαπημένους καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο και προσκαλώντας τους να συνεργαστούν επί σκηνής. Το φεστιβάλ έχει ήδη φιλοξενήσει στη σκηνή του τους Goran Bregovic και Γιώτα Νέγκα και τους Club des Belugas, Mikro και Μαρίζα Ρίζου και θα παρουσιάζει δύο διαφορετικές μουσικές παραστάσεις κάθε μήνα μέχρι και τον Μάρτιο του 2017.

