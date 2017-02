Όσκαρ 2017: Τα φαβορί και οι εκπλήξεις στη φετινή τελετή απονομής!

Τα «φαβορί» είναι πολλά και στα φετινή τελετή απονομής των Όσκαρ, η αγωνία αναμένεται να χτυπήσει «κόκκινο»!

Πολλοί στοιχηματίζουν ότι η ταινία «La La Land» με τις 14 υποψηφιότητες, θα κερδίσει το Όσκαρ καλύτερης ταινίας. Ωστόσο, ίσως γίνει τελικά η ανατροπή, αφού στην ίδια κατηγορία συναντάμε πολλές ακόμη σπουδαίες ταινίες. Ισχυροί «αντίπαλοι» του «La La Land» αποτελούν το «Moonlight» και το «Fences», ενώ το συγκεκριμένο βραβείο διεκδικούν επίσης οι ταινίες: «Arrival», «Hacksaw Ridge», «Hell or High Water», το «Hidden Figures», το «Lion» και το «Manchester by the Sea».

Στα βραβεία Bafta, βέβαια, τα οποία θεωρούνται «προάγγελος» των Όσκαρ, το μιούζικαλ «La La Land» κατάφερε να αποσπάσει πέντε βραβεία!

Ποια ηθοποιός θα πάρει το Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου;

Η αγωνία συνεχίζεται και όσον αφορά στο Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου. Η πρωταγωνίστρια του «La La Land», Emma Stone, δείχνει να έχει ένα προβάδισμα σε αυτή τη σημαντική κατηγορία, ωστόσο, συναγωνίζεται μερικές ακόμη σπουδαίες κυρίες του κινηματογράφου, όπως τη Natalie Portman με το «Jackie». Το χρυσό αγαλματίδιο της καλύτερης ηθοποιού διεκδικούν επίσης η Isabelle Huppert για το «Elle», η Ruth Negga για το «Loving» και η «μεγάλη» Meryl Streep για το «Florence Foster Jenkins».



Ποιος είναι ο καλύτερος ηθοποιός;

Ανατροπές ίσως έχουμε και με το Όσκαρ Α΄ Ανδρικού Ρόλου. Ποιος θα κερδίσει το βραβείο; Θα πάει στον πρωταγωνιστή της ταινίας «Manchester by the Sea», Casey Affleck; Μήπως τελικά το χρυσό αγαλματίδιο πάει στον Denzel Washington για την ταινία «Fences»; Θα μάθουμε στις 26 Φεβρουαρίου. Μέχρι τότε; Υπομονή και υποθέσεις!

Θα έχουμε «αναταράξεις» στις κατηγορίες Β’ Αντρικού και Β’ Γυναικείου;

Με αγωνία αναμένεται και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στις κατηγορίες Β’ Αντρικού και Β’ Γυναικείου Ρόλου στις οποίες βρίσκουμε σημαντικούς «αστέρες» του κινηματογράφου. Τα προγνωστικά θέλουν τη Viola Davis να κερδίζει το αγαλματίδιο για το «Fences», αν και η Michelle Williams με το «Manchester by the sea» φαίνεται πως έχει επίσης αρκετές πιθανότητες. Όσον αφορά στους άντρες, ο Mahershala Ali («Moonlight») φέρεται έχει για το προβάδισμα, συναγωνιζόμενος κι εκείνος μεγάλους σταρ, όπως τους Dev Patel («Lion») και Jeff Bridges («Hell or High Water»).





Εσείς τι «βλέπετε» στα φετινά Όσκαρ;

Και «άρωμα» Ελλάδας στα Όσκαρ

Και μην ξεχνάτε πως στη φετινή τελετή απονομής, παρουσίασής της οποίας θα είναι ο Τζίμι Κίμελ, υπάρχει και «άρωμα» Ελλάδας αφού στη κατηγορία το Καλύτερο Πρωτότυπο Σενάριο συναντάμε τον Γιώργο Λάνθιμο με τον «Αστακό», ο οποίος θα βρεθεί, ωστόσο, αντιμέτωπος με άλλες σπουδαίες ταινίες όπως τα φετινά «φαβορί» «Manchester by the Sea» και «La La Land».