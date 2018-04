Γνωρίσαμε την ChΈφη

Αφού, λοιπόν, εργάστηκε σε μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες στον χώρο του marketing και της διαφήμισης, αποφάσισε να ταξιδέψει σε ολόκληρο τον κόσμο με τελικό προορισμό την Ελλάδα, στην οποία και επέστρεψε για να πραγματοποιήσει το μεγάλο της όνειρο, το οποίο «βάφτισε» Chefi. Κάπως έτσι, δημιούργησε έναν ιδιαίτερο και ζεστό χώρο σε ένα ανακαινισμένο νεοκλασικό, όπου μπορεί να εκφράσει με τον καλύτερο τρόπο την αγάπη της για το καλό φαγητό, προσφέροντας εμπνευσμένα πιάτα που απογειώνουν τις γεύσεις αλλά και τη διάθεσή μας.

Σε συνεργασία με τη δεμένη ομάδα της, δεν δημιουργούν μόνο γευστικές απολαύσεις, αλλά πραγματικές fun & fine dining εμπειρίες για κάθε επισκέπτη, κάνοντάς τον να αισθάνεται σαν στο σπίτι του. Και αυτό διότι το Chefi, έχει τη δυνατότητα να «μεταμορφώνεται» και να μετατρέπεται σε έναν διαφορετικό κάθε φορά χώρο, ανάλογα με την περίσταση αλλά και με τις ιδιαίτερες ανάγκες του καθενός. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε, ότι στο Chefi πραγματοποιούνται πολλές και διαφορετικές εκδηλώσεις, από συνέδρια μέχρι γαμήλια πάρτι!

Πώς προέκυψε η ιδέα για το Chefi;

Ήταν ένα παιδικό όνειρο, απλά επειδή λατρεύω τις γεύσεις και τη δημιουργία μέσω της μαγειρικής.

Χαρακτηρίζετε το Chefi boutique εστιατόριο. Τι ακριβώς σημαίνει αυτό;

Είναι χώρος με προσωπικότητα, ζεστός, φιλικός και όμορφος, για να νιώθει ο καθένας ότι έχει έρθει σπίτι του.

Γιατί ξεχωρίζει το Chefi από τα υπόλοιπα εστιατόρια;

Επειδή λατρεύουμε αυτό που κάνουμε και ζούμε το όνειρο μας!

Πώς ορίζετε το «καλό» φαγητό;

Να ενθουσιάζεσαι με αυτό που τρως, να είναι τόσο νόστιμο που να μην θέλεις να τελειώσει.

Μπορεί ένα πιάτο να μας κάνει χαρούμενους;

Βεβαίως, είναι από τις μεγαλύτερες χαρές της ζωής.

Γιατί αξίζει να φάμε στο Chefi;

Γιατί μας αξίζει να απολαύσουμε κάτι ξεχωριστό σε χαλαρό και φιλικό χώρο.

Ποιο είναι το αγαπημένο σας πιάτο;

Μπορείς να ρωτήσεις τον Πικάσο ποιο είναι το αγαπημένο του χρώμα;

Θεωρείτε πως στην Ελλάδα υπάρχει γαστρονομική παιδεία;

Είμαστε εξαιρετικά τυχεροί στην Ελλάδα με τα υπέροχα υλικά που έχουμε και την κουζίνα που μας έμαθε η μαμά και η γιαγιά μας. Είναι στο χέρι του καθενός να επωφεληθεί από αυτό και να ζήσει μία ζωή «γαστρονομικά ευλογημένη».

Πώς καταφέρνει το Chefi να είναι ένα τόσο επιτυχημένο εστιατόριο ακόμα και στην περίοδο της κρίσης;

Με πολλή δουλειά και κέφι που πηγάζει από την εξαιρετική και χαρούμενη ομάδα μου.

Πώς καταφέρνετε να φιλοξενείτε στον ίδιο χώρο από ένα γαμήλιο πάρτι μέχρι ένα συνέδριο;

Ευελιξία, ώστε να προσφέρουμε ό,τι ονειρεύεται και θέλει κάθε πελάτης μας.

Πείτε μας λίγα λόγια για το dance party που διοργανώνετε στις 20 Απριλίου.

We just wanna have fun! Είναι το πρώτο party που οργανώνουμε εμείς και θα είναι 80’s dance dance dance party, με DJ την fun & fantastic Αλέκα Απέργη, open bar και το καλύτερο finger food του κόσμου!

CHEFI The Restaurant, Περικλέους 31, Χαλάνδρι.

Κρατήσεις: 210 68 15 774

therestaurant@chefi.gr, www.chefi.gr

Facebook page

Instagram page