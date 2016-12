Ούτε ιερό ούτε όσιο: Ποιος ευχήθηκε να υπήρχαν περισσότερα θύματα στην αεροπορική τραγωδία του Σότσι

«Είμαι θλιμμένος για την συντριβή του ρωσικού πολεμικού αεροσκάφους. Το TU-154 μπορεί να μεταφέρει μέχρι 180 άτομα στρατιωτικό προσωπικό αντί για μόλις 92!», έγραψε στον προσωπικό λογαριασμό του στο twitter ο Χουσάμ Αϊλούς, προκαλώντας σάλο και «ομοβροντία» σχολίων εναντίον του.

Deleted an earlier tweet I posted abt a Russian military jet that crashed on way to Syria before knowing it included non-combatants