Το Ισλαμικό Κράτος ανατίναξε σταθμό φυσικού αερίου που προμήθευε τη Συρία (video)

Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ανέφερε τη Δευτέρα (9/1) ότι μέσα «στο τελευταίο 48ωρο, το ΙΚ ανατίναξε το σταθμό παραγωγής φυσικού αερίου στο Χαγιάν στην ανατολική επαρχία Χομς, θέτοντας το εκτός λειτουργίας».

Μια πηγή στο υπουργείο Πετρελαίου της Συρίας επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο την επίθεση. Το εργοστάσιο σταμάτησε την λειτουργία του πριν από έναν μήνα έπειτα από την προέλαση των τζιχαντιστών στην περιοχή της Παλμύρας.

Η τζιχαντιστική οργάνωση έδωσε στην δημοσιότητα την Κυριακή ένα βίντεο με τίτλο «Χαγιάν, εταιρεία φυσικού αερίου στην ανατολική επαρχία Χομς» στο οποίο διακρίνεται ένας άνδρας να τοποθετεί εκρηκτικούς μηχανισμούς και έπειτα σε ένα γενικό πλάνο μια μεγάλη έκρηξη.

#ISIS Footage blowing up the #Hayan gas plant in Eastern #Homs. #Syria #Daesh #Propaganda



