Τέσσερις ισχυροί σεισμοί στην Ιταλία – Ο Εγκέλαδος χτύπησε (ξανά)

Ο πρώτος σεισμός καταγράφηκε στις 10:25 (τοπική ώρα) μεγέθους 5,4 βαθμών Ρίχτερ, ενώ ακολούθησε ένας δεύτερος στις 10:54 3,2 Ρίχτερ, μία τρίτη σεισμική δόνηση, που έπληξε την περιοχή της κεντρικής Ιταλίας γύρω από το χωριό Αματρίτσε, 5,6 Ρίχτερ και μία τέταρτη 5,5 Ρίχτερ στις 11:25 το πρωί.

Schools and subway evacuated in parts of Rome due to seismic activity. https://t.co/ie0QIwv9mX — Barbie Latza Nadeau (@BLNadeau) January 18, 2017

Στη Ρώμη, για προληπτικούς λόγους, οι αρχές αποφάσισαν την εκκένωση του μετρό, ενώ παράλληλα εκκενώθηκαν και τα σχολεία της πόλης Ριέτι.

At least four strong shakes this morning in the last hour. Earthquakes. Rome metro closed, schools evacuated. We are working safely. — Mons Soseman (@RSoseman) January 18, 2017

Όπως έγινε γνωστό ότι από τις τέσσερις σημερινές δονήσεις κατέρρευσε ό,τι είχε απομείνει από το καμπαναριό της κεντρικής εκκλησίας του Αματρίτσε. Σημειώθηκαν επίσης ζημιές σε κτηνοτροφικές μονάδες στην ευρύτερη περιοχή του Αματρίτσε, ενώ έχουν διακοπεί πολλές σιδηροδρομικές συνδέσεις ανάμεσα στη Ρώμη και περιοχές που βρίσκονται βόρεια της ιταλικής πρωτεύουσας. Πολλά σχολεία στην Αιώνια Πόλη, αλλά και στις πόλεις Ριέτι και Άσκολι, εκκενώθηκαν για προληπτικούς λόγους.

Η Ιταλική Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας συνεχίζει τους ελέγχους και τις αυτοψίες στην ευρύτερη περιοχή στα σύνορα των περιφερειών Λάτσιο και Αμπρούτσο, αλλά η κυκλοφορία των οχημάτων είναι ιδιαίτερα προβληματική, λόγω των ισχυρών χιονοπτώσεων.

Ερευνητές του Ινστιτούτου Γεωλογίας και Ηφαιστειολογίας της Ρώμης δήλωσαν στη δημόσια τηλεόραση Rai ότι πρόκειται για την ίδια σεισμική δραστηριότητα η οποία ξεκίνησε στις 24 του περασμένου Αυγούστου στην περιοχή του Αματρίτσε.

Just felt the rumble of an earthquake tremor in Rome. Could be bad in quake-hit zones where has been snowing for 36 hours #terremoto — Angus MacKinnon (@AngusM1966) January 18, 2017

Thinking of people still in damaged earthquake zones in Italy as we felt tremors in Rome right now. — Joshua McElwee (@joshjmac) January 18, 2017

Το επίκεντρο του σεισμού που έπληξε στις 10:25 το πρωί την κεντρική Ιταλία στην ευρύτερη περιοχή του χωριού Αματρίτσε (στο χωριό Καπιτινιάνο), η οποία είχε πληγεί ήδη, με τραγικό τρόπο, από τον Εγκέλαδο τον περασμένο Αύγουστο επανακαθορίσθηκε. Το Ιταλικό Ινστιτούτο Ηφαιστειολογίας και Γεωλογίας υπολόγισε το μέγεθος του σεισμού στους 5,3 βαθμούς και το εστιακό βάθος του 9 χιλιόμετρα.

Τις ημέρες αυτές, οι σεισμόπληκτες περιοχές των περιφερειών Ούμπρια, Μάρκε και Λάτσιο δοκιμάζονται από την σφοδρή κακοκαιρία και τις χιονοπτώσεις και πολλά μικρά χωριά έχουν αποκλεισθεί.