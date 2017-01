Εκτός ελέγχου η βία στο Σικάγο: 228 τραυματίες από ένοπλες επιθέσεις τον Ιανουάριο – Τι είπε ο Τραμπ

Ο Τραμπ φαίνεται ότι ενημερώθηκε για μία είδηση που δημοσίευσε τη Δευτέρα, η εφημερίδα “Chicago Tribune” η οποία γνωστοποίησε ότι τουλάχιστον 228 άνθρωποι πυροβολήθηκαν από την έναρξη του έτους, στην πόλη. Ο αριθμός αυτός, είναι αυξημένος κατά 5,5% σε σύγκριση με τον αριθμό των θυμάτων τον Ιανουάριο του 2016. Τα στοιχεία αναφέρουν τουλάχιστον 42 ανθρωποκτονίες, καταγράφοντας αύξηση 23,5% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2016.

If Chicago doesn't fix the horrible "carnage" going on, 228 shootings in 2017 with 42 killings (up 24% from 2016), I will send in the Feds!

Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας στο Σικάγο, Φρανκ Τζιανκάμιλι, αμφισβήτησε τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η εφημερίδα, δηλώνοντας ότι από την 1η έως την 23η Ιανουαρίου, πυροβολήθηκαν 182 άνθρωποι. «Ο αριθμός αυτός, είναι ίδιος με την περσινή χρονιά». Για τις ανθρωποκτονίες είπε ότι είναι 38 έναντι 33 το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2016.

Chicago murder rate is record setting - 4,331 shooting victims with 762 murders in 2016. If Mayor can't do it he must ask for Federal help!