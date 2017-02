Ιταλία: Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι οδηγοί ταξί στη Ρώμη (vids)

Οι επαγγελματίες οδηγοί διαμαρτύρονται για την έλλειψη νομικής ρύθμισης σε ό,τι αφορά τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα με οδηγό, καταγγέλλοντας ότι πρόκειται για αθέμιτο ανταγωνισμό.

Στις κινητοποιήσεις της Τρίτης (21/2), όπως τονίζουν τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, μεγάλο μέρος της ευθύνης των συγκρούσεων φέρουν οδηγοί ταξί που ανήκουν στον χώρο της άκρας δεξιάς. Ένας διαδηλωτής μάλιστα, φωτογραφήθηκε με σιδηρογροθιά, και η εικόνα έκανε το γύρο του διαδικτύου και των ιταλικών καναλιών.

Οι οδηγοί επιχείρησαν να εισέλθουν στην έδρα του κεντροαριστερού Δημοκρατικού Κόμματος, την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη συνεδρίαση της διεύθυνσης των «Δημοκρατικών».

Από τη μία, η ιταλική κυβέρνηση θέλησε να δείξει ότι δεν εννοεί να υποκύψει σε εκβιασμούς, και ανακοίνωσε ότι πρόκειται να συνδέσει με ψήφο εμπιστοσύνης την έγκριση του μέτρου που παρατείνει το σημερινό νομικό πλαίσιο.

Από την άλλη όμως, ο υπουργός μεταφορών Γκρατσιάνο Ντελρίο, συνεχίζει την διαπραγμάτευση με τους συνδικαλιστικούς εκπροσώπους των οδηγών ταξί.

Ο κύριος στόχος, είναι να επιτευχθεί συμφωνία, με μια λογική ρύθμιση του όλου τομέα των ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων, χωρίς να πληγεί όμως η αρχή του ελεύθερου ανταγωνισμού.

Tensions run high at protest against ‘Uber amendment’ in Rome: https://t.co/lDi8UJ8Djz pic.twitter.com/D4Y6Nnmomv