Η στιγμή που οι αστυνομικοί πυροβολούν το δράστη της φονικής επίθεσης στη Χαϊδελβέργη (vid+pics)

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το βρετανικό τηλεοπτικό δίκτυο BBC, ο δράστης της επίθεσης, ο οποίος ήταν οπλισμένος με μαχαίρι, ύστερα από σύντομη καταδίωξη, πυροβολήθηκε από αστυνομικούς και τραυματίστηκε σοβαρά.

Στη συνέχεια ασθενοφόρο τον μετέφερε στο νοσοκομείο, βαριά τραυματισμένο.

Αρχικά, από την επίθεση είχαν τραυματιστεί τρία άτομα. Ωστόσο, αργά το βράδυ του Σαββάτου, η γερμανική αστυνομία και η Εισαγγελίας της Χαϊδελβέργης ανακοίνωσαν ότι ένας από τους τραυματίες, 73 ετών, κατέληξε στο νοσοκομείο.

#BREAKING The attacker in Heidelberg escaped from the scene with a knife, then shot by the police: Germany media pic.twitter.com/DqHkUhiXVZ