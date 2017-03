Wikileaks: Παγκόσμιος «υπερκοριός» τηs CIA – Μας παρακολουθούν ακόμη και μέσω της τηλεόρασής μας

«Οι χάκερ της CIA έχουν αναπτύξει πλειάδα μεθόδων για να επιτίθενται επιτυχώς στα γνωστότερα αντιιικά προγράμματα», σύμφωνα με το δελτίο Τύπου του WikiLeaks αυξάνοντας δραματικά τους φόβους για ανεπανόρθωτη και συστηματική παραβίαση της ιδιώτικότητας εκατομμυρίων πολιτών σε ολόκληρο τον πλανήτη, όπως για πρώτη φορά είχε αποκαλύψει ο πρώην χάκερ της NSA Έντουαρτ Σνόουντεν το 2013, αφού σύμφωνα με τα νέα έγγραφα, η CIA έχει στη διάθεσή της ειδικό λογισμικό για να εισβάλλει σε συστήματα με λειτουργικά συστήματα Microsoft Windows, Mac OS, Linux κ.ά.

Παράλληλα, η CIA φέρεται επίσης να έχει βρει τον τρόπο να εισβάλει σε συστήματα στα οποία εφαρμόζονται οι λεγόμενες air gap defenses (σ.σ. δεν είναι δηλαδή συνδεδεμένα στο Διαδίκτυο ή με άλλα μηχανήματα που συνδέονται στο Διαδίκτυο ή μη ασφαλή τοπικά δίκτυα).

#WikiLeaks release #Vault7 with details of CIA's 'global covert hacking program' pic.twitter.com/pMihFkNPqn

Επίσης, κατά τα στοιχεία που δημοσιεύει ο WikiLeaks, η CIA μπορεί να εισβάλλει σε smartphones και να ανακτά κρυπτογραφημένες πληροφορίες από ιστοτόπους όπως οι Telegram, WhatsApp, Signal και Wiebo.

Όπως αναφέρει ο ιστότοπος, υπάρχουν τεχνικές που επιτρέπουν στους χάκερ της CIA να «παρακάμπτουν την κρυπτογράφηση των WhatsApp, Signal, Telegram, Wiebo, Confide και Cloackman» και πιο συγκεκριμένα να «παραβίαζει τα "έξυπνα" τηλέφωνα μέσω των οποίων αποκτάται πρόσβαση στον κατάλογο ηχητικών μηνυμάτων αλλά και άλλων στοιχείων πριν κρυπτογραφηθούν».

Σύμφωνα με τον WikiLeaks, η CIA έχει ολόκληρες μονάδες ειδικευμένες στη συγγραφή malware, λογισμικού παραβίασης του λογισμικού smartphones — είτε έχουν το iOS της Apple, είτε το Android της Google.

Επιπλέον, η CIA φέρεται να απέφυγε να αποκαλύψει σοβαρά κενά ασφαλείας διαφόρων προϊόντων λογισμού και να τα χρησιμοποίησε προς ίδιο όφελος.

CIA has tools to remote control chips in cars, trucks, planes, medical devices and hospital tech with assassination potential. pic.twitter.com/RvFonUphUg