Επίθεση Λονδίνο: Το Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη για το τρομοκρατικό χτύπημα (Pics+Vids)

Η οργάνωση Ισλαμικό Κράτος (ISIS) ανέλαβε σήμερα 23 Μαρτίου, μέσω του πρακτορείου προπαγάνδας AMAQ, την ευθύνη για την επίθεση που σημειώθηκε χθες το απόγευμα έξω από το βρετανικό κοινοβούλιο στο Λονδίνο και στοίχισε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους.

Ο δράστης της επίθεσης έξω από βρετανικό κοινοβούλιο στο Λονδίνο είναι ένας στρατιώτης του Ισλαμικού Κράτους και η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε μετά το προσκλητήριο να πληγούν πολίτες χωρών του διεθνούς συνασπισμού που πολεμά τους τζιχαντιστές, μετέδωσε το AMAQ επικαλούμενο «πηγή ασφαλείας».

Ζευγάρι Ελλήνων, περίπου μία ώρα μετά την επίθεση στο Λονδίνο, πήγαν μόνοι τους σε νοσοκομείο της βρετανικής πρωτεύουσας με πολύ ελαφρά τραύματα, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο επικεφαλής του Γραφείου Τύπου της ελληνικής πρεσβείας στο Λονδίνο, Αλέξης Γεωργιάδης, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό του Αθηναϊκού-Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων «Πρακτορείο 104,9 FM», μετά τη σχετική αναφορά του τραυματισμού κατά τη διάρκεια ομιλίας της πρωθυπουργού Τερέζα Μέι ενώπιον της βρετανικής Βουλής σήμερα.

«Έχουμε ζητήσει εγγράφως ενημέρωση, την οποία και περιμένουμε. Σε πολλές επικοινωνίες χθες αλλά και σε σημερινή πρωινή επικοινωνία είχαμε το στοιχείο ότι δεν υπήρχαν Έλληνες μεταξύ των τραυματιών. Η κ. Μέι ενημέρωσε και είπε ότι υπάρχουν δύο τραυματίες, είχαμε νεότερες επικοινωνίες κατά τη διάρκεια των οποίων μας είπαν ότι δεν ήταν από τους τραυματίες που έλαβαν τις πρώτες βοήθειες στη γέφυρα ή μεταφέρθηκαν σοβαρά με ασθενοφόρο, αλλά ήταν ένα ζευγάρι Ελλήνων που περίπου μία ώρα μετά την επίθεση, περπατώντας, μόνοι τους, πήγαν σε ένα νοσοκομείο με πολύ ελαφρά τραύματα», ανέφερε ο κ. Γεωργιάδης.

Σημείωσε, ακόμη, πως δεν έχει επικοινωνήσει κανείς Έλληνας με την ελληνική πρεσβεία στο Λονδίνο για να ζητήσει βοήθεια και πως η ίδια η πρεσβεία αναζητεί στοιχεία για να εντοπίσει το ζευγάρι και να τους συνδράμει αν κάτι χρειαστεί.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε η βρετανίδα πρωθυπουργός Τερέζα Μέι, μιλώντας στο βρετανικό Κοινοβούλιο τραυματίες είναι 2 Έλληνες, 12 Βρετανοί, 3 Γάλλοι, 2 Ρουμάνοι, 4 Νοτιοκορεάτες, ένας Γερμανός, ένας Κινέζος, ένας Ιρλανδός και ένας Ιταλός.

Μία γυναίκα 40 περίπου ετών περιλαμβάνεται στους νεκρούς της χθεσινής επίθεσης στο Λονδίνο, σύμφωνα με τον διοικητή της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας της Σκότλαντ Γιαρντ Μάρκ Ρόουλι. Σκοτώθηκε στη γέφυρα του Ουεστμίνστερ, όπου ο δράστης της επίθεσης έριξε το αυτοκίνητό του επάνω στο πλήθος.

Από ισπανική διπλωματική πηγή έγινε γνωστό ότι «πρόκειται για μία γυναίκα βρετανικής υπηκοότητας, η μητέρα της οποίας είναι Ισπανή». «Δεν έχει την ισπανική υπηκοότητα, αλλά ο γενικός πρόξενος ήλθε σε επαφή με τα μέλη της οικογενείας της στην Ισπανία για να τους προσφέρει τη βοήθεια του προξενείου. Η οικογένειά της βρίσκεται στη Γκαλίθια, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Σύμφωνα με την τοπική ισπανική εφημερίδα Voz de Galizia, πρόκειται για την Αΐσα Φρέιντ, 43 ετών, εκπαιδευτικό που ζούσε στο Λονδίνο με τα δύο της παιδιά 7 και 9 ετών, σύμφωνα με τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης.





Το δεύτερο θύμα, που επίσης χτυπήθηκε επάνω στη γέφυρα του Ουέστμινστερ, είναι ένας 50χρονος άνδρας. Δεν υπάρχει άλλο στοιχείο γι΄ αυτόν.

Ο τρίτος νεκρός είναι ο αστυνομικός Κιθ Πάλμερ, 48 ετών. Βρισκόταν μπροστά σε μία από τις πύλες του Κοινοβουλίου τη στιγμή που ο δράστης της επίθεσης, που είχε εγκαταλείψει το αυτοκίνητό του στη μεταλλική περίφραξη του κτιρίου, προσπάθησε να εισέλθει. Ο άνδρας, οπλισμένος με μαχαίρι, τον μαχαίρωσε επανειλημμένως στο πίσω μέρος του κεφαλιού και του λαιμού, σύμφωνα με τους αυτόπτες μάρτυρες.

Ο βουλευτής Τομπάιας Ελγουντ προσπάθησε να τον επαναφέρει, ματαίως.



«Προσπάθησα να σταματήσω την αιμορραγία και του έκανα τεχνητή αναπνοή περιμένοντας τους γιατρούς, αλλά νομίζω ότι είχε ήδη χάσει πολύ αίμα», δήλωσε ο βουλευτής που έχει φωτογραφηθεί στην αγωνιώδη προσπάθειά του με ματωμένο πρόσωπο και ρούχα.

