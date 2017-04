Αίγυπτος: Οι τζιχαντιστές απειλούν με νέα χτυπήματα κατά των Χριστιανών

Τα κράτη μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών καταδίκασαν τις επιθέσεις εναντίον δύο εκκλησιών Κοπτών στην Αίγυπτο.

Σε ένα δελτίο τύπου, το Συμβούλιο παρότρυνε όλα τα κράτη μέλη να συνεργαστούν με την αιγυπτιακή κυβέρνηση προκειμένου να οδηγηθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης οι δράστες των επιθέσεων, την ευθύνη των οποίων ανέλαβε η οργάνωση Ισλαμικό Κράτος.

Τα 15 κράτη μέλη του Συμβουλίου «εκφράζουν τη συμπόνια τους και απευθύνουν συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και στην κυβέρνηση της Αιγύπτου. Εύχονται στους τραυματίες την ταχεία και πλήρη ανάρρωσή τους».

«Τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας επισημαίνουν ότι η τρομοκρατία σε κάθε της μορφή συνιστά μία από τις σοβαρότερες απειλές για την ειρήνη και τη διεθνή ασφάλεια» τονίζεται στην ανακοίνωση.

Την ίδια ώρα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ καταδίκασε επίσης τις επιθέσεις με μήνυμα που ανήρτησε στο λογαριασμό κοινωνικής δικτύωσης Twitter.

«Λυπήθηκα πολύ όταν έμαθα για την τρομοκρατική επίθεση στην Αίγυπτο. Οι ΗΠΑ καταδικάζουν απερίφραστα. Είμαι απόλυτα πεπεισμένος ότι ο πρόεδρος Αλ Σίσι θα διαχειριστεί την κατάσταση με τον πλέον προσήκοντα τρόπο».

