Πυροβολισμοί στο Παρίσι - Ένας αστυνομικός νεκρός (pics+vids)

Ένας αστυνομικός σκοτώθηκε και ένας άλλος τραυματίστηκε σε ένα ένοπλο περιστατικό που σημειώθηκε στην Λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων στο Παρίσι, ανέφερε μια αστυνομική πηγή.

Σύμφωνα με την πηγή ο δράστης που άνοιξε πυρ ενάντια στην αστυνομία είναι νεκρός.

Δείτε Live εικόνα από το σημείο:

Δείτε βίντεο από τις έρευνες των Αρχών στο σεημείο:

#France??BREAKING| The #ChampsElysées in #Paris has been closed.. Authorities are telling people to avoid the area pic.twitter.com/NPNLOqStJp