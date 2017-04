Στην Αίγυπτο ο πάπας Φραγκίσκος υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας (pics+vid)

Κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, ο πάπας Φραγκίσκος τέλεσε σήμερα τη λειτουργία σε ένα στάδιο του Καΐρου, ενώπιον χιλιάδων πιστών, σε μια περίοδο που οι χριστιανοί της Αιγύπτου έχουν μπει στο στόχαστρο εξτρεμιστών τζιχαντιστών.

Ο ποντίφικας εμφανίστηκε στο στάδιο λίγο πριν τις 10.00, τοπική ώρα, όρθιος στο πίσω μέρος ενός αμαξιδίου, χαιρετώντας τους πιστούς. Ήταν περιστοιχισμένος από σωματοφύλακες που φορούσαν μαύρα γυαλιά. Χαμογελαστός, ο Φραγκίσκος κατέβηκε από το όχημα για να χαιρετίσει μια ομάδα παιδιών, ντυμένων με ενδυμασίες που παρέπεμπαν στην αρχαία Αίγυπτο.

Οι πιστοί στις κερκίδες κρατούσαν σημαίες του Βατικανού και πολλοί φορούσαν λευκά κασκέτα. Ο 80χρονος πάπας εκφώνησε κατόπιν την ομιλία του στα ιταλικά ενώ ένας διερμηνέας μετέφραζε στα αραβικά.

Από νωρίς το πρωί, οι πιστοί μεταφέρθηκαν στο στάδιο με λεωφορεία, περνώντας από αλλεπάλληλους ελέγχους της αστυνομίας. Μοναχές, πρόσκοποι, ολόκληρες οικογένειες, άνδρες με κοστούμια και νέοι με τζιν, Καθολικοί, Ορθόδοξοι και Κόπτες ιερείς αλλά και θρησκευτικοί ηγέτες της μουσουλμανικής κοινότητας, έδωσαν το παρών στη λειτουργία αυτή.

Πάνω από το γήπεδο των 30.000 θέσεων πετούσε συνεχώς ένα ελικόπτερο.

Το απόγευμα, πριν αναχωρήσει για το Βατικανό, ο Φραγκίσκος πρόκειται να συναντηθεί με τους σπουδαστές μιας κοπτικής-καθολικής ιερατικής σχολής, στα νότια του Καΐρου. Χθες το απόγευμα ο ποντίφικας συναντήθηκε με τον πάπα των Ορθόδοξων Κοπτών της Αιγύπτου Θεόδωρο Β΄ και οι δυο τους προσευχήθηκαν μαζί στην κοπτική εκκλησία των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου που τον Δεκέμβριο είχε μπει στο στόχαστρο των τζιχαντιστών με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 29 άνθρωποι.

Οι δύο θρησκευτικοί ηγέτες έκαναν έκκληση για «ενότητα» υπενθυμίζοντας ότι οι εξτρεμιστές δεν κάνουν διακρίσεις και ότι πλήττουν τους χριστιανούς γενικά, χωρίς να διαχωρίζουν μεταξύ Καθολικών ή Ορθοδόξων.

Security has been a major concern as Pope Francis wraps up his unity tour of Egypt. (More: https://t.co/0kLUGkZ3jZ) pic.twitter.com/Kmw95sHQuP