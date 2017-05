Ισχυρός σεισμός 5,5 Ρίχτερ συγκλόνισε την Κίνα - Τουλάχιστον οχτώ νεκροί (Pics+Vid)

Η Υπηρεσία Σεισμών της Κίνας δήλωσε ότι ο σεισμός καταγράφηκε στην κομητεία Τασκοργκάν, της περιοχής Κασγκάρ, και είχε εστιακό βάθος 8 χλμ.

Σε ανάρτηση στο διαδίκτυο, το Xinhua μετέδωσε επίσης ότι τουλάχιστον 11 άτομα τραυματίστηκαν.

UPDATE: 8 people killed, 11 others injured after 5.5-magnitude earthquake jolted west of China's Xinjiang Thursday https://t.co/nRQqKMLPlt pic.twitter.com/AWmvWchHlQ

Η περιοχή Σινζιάνγκ παρουσιάζει συχνή σεισμική δράση, χωρίς να προκαλούνται συνήθως μεγάλες ζημιές.

At least 4 ppl dead after M5.5 quake hits Taxkorgan in northwest China's Xinjiang Thur morning: local hospital pic.twitter.com/WYS1BJrp89