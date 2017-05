Όταν ο πρίγκιπας Χάρι συνάντησε... τον Μπαράκ Ομπάμα

Σύμφωνα με ανακοίνωση του παλατιού, οι δύο άνδρες σε αυτή τη συνάντηση συζήτησαν «θέματα κοινού ενδιαφέροντος», όπως είναι η υγεία, η νεολαία καθώς και το έργο των ιδρυμάτων τους.

Ο Μπαράκ Ομπάμα είχε εκφράσει τα συλλυπητήρια του για τα θύματα της επίθεσης στο Μάντσεστερ με ανάρτηση του στο twitter: «Οι καρδιές μας βρίσκονται κοντά στους ανθρώπους που σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν στο Μάντσεστερ», έγραψε χαρακτηριστικά ο πρώην πρόεδρος.

Our hearts go out to those killed and wounded in Manchester. Americans will always stand shoulder to shoulder with the people of the UK.