Τριάντα τέσσερις πρόσφυγες από την Αφρική, η βάρκα των οποίων έπιασε φωτιά, περισυλλέχθηκαν σώοι και αβλαβείς χθες Κυριακή στα ανοιχτά των ακτών της Ισπανίας, σε μια δραματική επιχείρηση διάσωσης, οι εικόνες της οποίας είδαν σήμερα το φως της δημοσιότητας.

Στο βίντεο που κατέγραψε πορτογαλικό στρατιωτικό αεροσκάφος και δόθηκε στη Frontex, διακρίνονται οι πρόσφυγες και μετανάστες, οι περισσότεροι εκ των οποίων φορούν σωσίβια διάσωσης, να πηδούν στην θάλασσα όταν η φουσκωτή λέμβος τους τυλίγεται στις φλόγες.

Έπιασε φωτιά στη βάρκα «υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, με αποτέλεσμα να κινδυνεύσουν οι επιβαίνοντες» επισημαίνεται σε ένα δελτίο τύπου της πολεμικής αεροπορίας της Πορτογαλίας, το αεροπλάνο της οποίας περιπολούσε την θαλάσσια περιοχή.

Το προσωπικό του αεροσκάφους έριξε στην θάλασσα μια σωστική λέμβο για να μπουν οι μετανάστες, οι οποίοι κατόπιν περισυλλέχθηκαν από το Salvamento maritimo, τον ισπανικό οργανισμό που αναλαμβάνει τις επιχειρήσεις διάσωσης στην θάλασσα.

Το Salvamento maritimo διευκρίνισε από την πλευρά του ότι το πλεούμενο εντοπίστηκε αρχικά σε απόσταση 16 ναυτικών μιλίων νοτιοδυτικά της νήσου Αλμποράν, μεταξύ της Ισπανίας και του Μαρόκου, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Αυτή η επιχείρηση διάσωσης ήταν μία από τις πλέον περίπλοκες που διεξήγαγε ποτέ το κέντρο» της Αλμερία, στις νότιες ακτές της Ισπανίας, υπογράμμισε σε ένα δελτίο τύπου ο Τομάς Γκαρθία, συντονιστής του κέντρου επιχειρήσεων που βρίσκεται σε απόσταση 110 χλμ από το Αλμποράν.

Ένας πρόσφυγας που υπέστη υποθερμία διακομίστηκε στο νοσοκομείο από ένα ελικόπτερο, ενώ ένας δύτης βοήθησε πολλούς άλλους ανθρώπους να επιβιβαστούν στη σωστική λέμβο. Τρία πλοία και ένα φέρι επίσης συνέδραμαν. Ένα αλιευτικό που έπλεε στην περιοχή περισυνέλλεξε έναν πρόσφυγα.

Δείτε το βίντεο!

Dramatic footage of Portuguese @fap_emfa airplane saving 34 migrants after their boat caught on fire off Spanish coast. #Frontex Op. #Indalo pic.twitter.com/z9fOZBm0YM