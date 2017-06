Συναγερμός στη Βρετανία: Εκκενώθηκε τερματικός σταθμός στο αεροδρόμιο του Μάντσεστερ (pics+vid)

Οι επιβάτες παραμένουν στα αεροπλάνα ενώ ο τερματικός σταθμός του αεροδρομίου έχει εκκενωθεί.

Στο σημείο έσπευσε ομάδα εξουδετέρωσης βομβών για να πραγματοποιήσει ελεγχόμενη έκρηξη.

Εκπρόσωπος του αεροδρομίου δήλωσε: «Ακολουθώντας τη διαδικασία, προχωρήσαμε σε ελεγχόμενη εκκένωση του τερματικού σταθμού 2 του αεροδρομίου, καθώς στο χώρο βρέθηκε μία ύποπτη τσάντα. Όπως πάντα, προέχει η ασφάλεια του επιβατών, που είναι πρωταρχικής σημασίας για εμάς και θα σας ενημερώσουμε με επιπλέον πληροφορίες όταν θα έχουμε νεότερα».

Stuck on the plane at Manchester Airport as hundreds of people are evacuated from the terminal after a 'suspicious package' was found inside pic.twitter.com/APUlzqsNnm