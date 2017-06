Συναγερμός στη Γερμανία: Έκτακτη προσγείωση αεροσκάφους της easyJet (Pics+Vid)

Οι 151 επιβάτες της πτήσης εκκένωσαν με ασφάλεια το Airbus 319 χρησιμοποιώντας τις εξόδους κινδύνου, με τις αστυνομικές δυνάμεις να διεξάγουν ελέγχους ασφαλείας στο αεροσκάφος και να συγκεντρώνουν καταθέσεις από τους επιβάτες, τόνισαν οι αρχές του αεροδρομίου με ανακοίνωση.

Η γερμανική εφημερίδα Bild, επικαλούμενη εκπρόσωπο της γερμανικής ομοσπονδιακής αστυνομίας, ανέφερε πως ο πιλότος του αεροσκάφους αποφάσισε να πραγματοποιήσει έκτακτη προσγείωση, όταν οι επιβάτες είπαν στους αεροσυνοδούς ότι άκουσαν τους τρεις άνδρες να χρησιμοποιούν λέξεις όπως «βόμβα» και «εκρηκτικά».

EasyJet flight #U23246 from Ljubljana to London diverted to Cologne earlier and was evacuated upon landing due to a suspicious conversation. pic.twitter.com/c7VRuGwtuW