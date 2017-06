Grenfell Tower: Ο πύργος της κολάσεως στη «καρδιά» του Λονδίνου – Εικόνες αποκάλυψης

Σε πολύ σοβαρή κατάσταση οι 20 από τους τραυματίες. Εικόνες φρίκης και συγκλονιστικές μαρτυρίες από τον «σιδερένιο τιτάνα» που παραδόθηκε στις φλόγες.

Παρά το γεγονός ότι η αστυνομία έχει μέχρι στιγμής επιβεβαιώσει έξι θανάτους, με τη Scotland Yard να λέει ότι ο αριθμός αναμένεται να ανέβει σημαντικά, ένας κάτοικος της περιοχής που εργάζεται μαζί με τους διασώστες, στην προσπάθεια να εντοπιστούν οι όποιο επιζώντες προχώρησε σε μία ανατριχιαστική μαρτυρία: «Κανείς από τους τρεις τελευταίους ορόφους δεν έχει επιζήσει!»

«Έχουμε στα χέρια μας μια λίστα αγνοούμενων. Είναι τόσοι πολλοί. Πιθανόν να είναι πάνω από 50, μπορεί και πάνω από 100». Η αστυνομία δεν μπορεί να πει ακόμα με βεβαιότητα πόσοι είναι οι ακριβείς αριθμοί θυμάτων, τραυματιών και αγνοουμένων, καθώς η φωτιά είναι ακόμα αναμμένη, αν και υπό έλεγχο, 12 ώρες μετά τη στιγμή που ξεκίνησε.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η Guardian, γονείς πέταγαν μωρά και μικρά παιδιά στην απέλπιδα προσπάθεια τους για να τα σωθούν, ακόμα και από τον 9ο όροφο.

«Μία μητέρα ούρλιαζε, το μωρό μου, πρέπει να βγω έξω για να σώσω το μωρό μου. Αλλά δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα, απολύτως τίποτα, μόνο βλέπαμε».

Μία άλλη αυτόπτης μάρτυρας, η οποία που μίλησε στα βρετανικά μέσα ενημέρωσης, είπε ότι «άνθρωποι άρχισαν να εμφανίζονται ουρλιάζοντας στα παράθυρα. Μία γυναίκα, από τον ένατο ή δέκατο όροφο, μας έκανε νοήματα ότι θα ρίξει κάτω το παιδί της και αν μπορεί κάποιος να το πιάσει. Όντως, ένας κύριος έτρεξε μπροστά και κατάφερε να το αρπάξει».

Και πρόσθεσε: «Έβλεπα ανθρώπους να κρέμονται από όλες τις γωνίες του κτίριου και να φωνάζουν για βοήθεια. Κοιτούσα όλο και πιο πάνω, όροφο όροφο, και έβλεπα αμέτρητους ανθρώπους. Πολλά παιδιά, άκουγες τις φωνές του, αυτό δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Τα άκουγα να ουρλιάζουν για τη ζωή τους».

Μία ένοικος, η οποία πρόλαβε να κατέβει, είπε στον Guardian πως είδε μία μητέρα να πετάει κάτω τον γιο της, που ήταν περίπου πέντε ετών, από τον πέμπτο ή έκτο όροφο για να γλιτώσει από τη μανία της πυρκαγιάς. «Πιστεύω ότι είναι ζωντανός, αν και πρέπει να έχει σπασμένα κόκαλα και μώλωπες».

This fire in West London is no accident..Just look at it.. How can it be? for all involved.. #LondonFire pic.twitter.com/0l93mdl4kE — Kevin W. (@kwilli1046) 14 Ιουνίου 2017

Ο αριθμός των νεκρών ανακοινώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 14 Ιουνίου, ωστόσο εκτιμάται ότι θα αυξηθεί.

«Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι υπάρχουν έξι νεκροί, αλλά αυτός ο αριθμός θα αυξηθεί. Πολλοί ακόμα έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία και λαμβάνουν ιατρική φροντίδα» είπε ο Stuart Cundy, εκπρόσωπος της Βρετανικής Αστυνομίας.

Η εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής Dany Cotton είχε νωρίτερα - μετά απο πολλές ώρες προσπάθειας κατάσβεσης της φωτιάς - μιλήσει για νεκρούς, χωρίς να προσδιορίσει τον αριθμό: «Δυστυχώς επιβεβαιώνω ότι υπάρχουν νεκροί. Δεν μπορώ να πω ακριβώς αριθμό, εξαιτίας της κατάστασης που επικρατεί στο κτήριο. Δεν θα ήταν σωστό να επεκταθώ. Δεν είναι γνωστή ακόμα η αιτία της πυρκαγιάς. Συνεργαζόμαστε στενά με την Αστυνομία και την Υπηρεσία των ασθενοφόρων για τον απεγκλωβισμό των ανθρώπων» είπε μεταξύ άλλων.

«Είναι η χειρότερη φωτιά που έχω αντιμετωπίσει σε 29 χρόνια υπηρεσίας», δήλωσε η αρχηγός της Πυροσβεστικής - Η Scotland Yard περιμένει σημαντική αύξηση των νεκρών, καθώς θα προχωρούν οι έρευνες

Στο κτηριακό συγκρότημα που κατοικούν περισσότερα από 200 άτομα, από τα ξημερώματα εκτυλίχθηκαν σκηνές αλλοφροσύνης, με ανθρώπους να επιχειρούν να κατέβουν από τα παράθυρα, δένοντας κουβέρτες και σεντόνια και άλλους να καλούν απεγνωσμένα σε βοήθεια.

Η φωτιά που ξέσπασε στον δεύτερο όροφο του ουρανοξύστη που βρίσκεται στο Λυτικό Λονδίνο επεκτάθηκε πολύ γρήγορα σε ολόκληρο τον πύργο, με τους ενοίκους να ψάχνουν απεγνωσμένα τρόπο να βγουν από το φλεγόμενο κτήριο.

Μέχρι το πρωί της Τετάρτης, τουλάχιστον 75 ένοικοι από τον πύργο, είχαν μεταφερθεί σε 6 νοσοκομεία, σύμφωνα με την αρμόδια υπηρεσία ασθενοφόρων στην Βρετανία.

Σύμφωνα με ορισμένες πληροφορίες, στο φλεγόμενο κτήριο υπήρχαν τελικά περίπου 600 άτομα, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν έχει καταστεί δυνατό να εξακριβωθεί.

Οι φωτογραφίες από το φλεγόμενο κτήριο κάνουν το γύρο του διαδικτύου και συγκλονίζουν.

Η φωτογραφία του αγοριού που προκαλεί βαθιά συγκίνηση

Ανθρώπινες ιστορίες κάνουν το γύρο του κόσμου και προκαλούν βαθιά συναισθήματα. Συγκίνηση γεννά η εικόνα ενός αγοριού που κάθεται στο πεζοδρόμιο σε μικρή απόσταση από τον φλεγόμενο ουρανοξύστη του Grenfell Tower.

Στο πρόσωπό του είναι ζωγραφισμένη η απόγνωση και η αγωνία, ενώ στα χεράκια του κρατάει ένα λούτρινο αρκουδάκι με τον Sonic τον σκαντζόχοιρο. Κανείς δεν γνωρίζει μέχρι στιγμής την ιστορία του. Ούτε αν έχασε κάποιον συγγενή του μέσα στο 24όροφο κτήριο.

Οι σκηνές που διαδραματίστηκαν είναι σοκαριστικές. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, παγιδευμένοι άνθρωποι μέσα στα διαμερίσματά τους έκαναν νεύματα κρατώντας σεντόνια και πανιά, ζητώντας βοήθεια από τα σωστικά συνεργεία, ώστε να τους απεγκλωβίσουν από το κτήριο.

«Ποιος είναι ο αριθμός του ορόφου σου;», «ποιος είναι ο αριθμός της πόρτας σου;»... Με απεγνωσμένες κραυγές οι άνθρωποι που βρίσκονται εκτός του κτηρίου προσπαθούσαν να συγκεντρώσουν στοιχεία από τους εγκλωβισμένους προκειμένου να τους εντοπίσουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις.

Οι Αρχές εκφράζουν φόβους για κατάρρευση του κτηρίου, καθώς από την πυρκαγιά που καίει για πολλές ώρες, τα δομικά υλικά του πύργου πιθανώς να μην αντέξουν.

Όσο περνούν οι ώρες, τόσο αποκαλύπτεται το σκηνικό απόλυτου χάους και αλλοφροσύνης που επικρατούσε στον ουρανοξύστη Grenfell Tower.

Μαρτυρίες που είδαν το φως της δημοσιότητας περιγράφουν απίστευτες καταστάσεις, με γονείς να πετούν τα παιδιά τους από τον παράθυρο, ακόμη και από τον ένατο όροφο, για να τα σώσουν από την πύρινη κόλαση.

Μαρτυρία σοκ: Παιδί πήδηξε από το παράθυρο του 22ου ορόφου (vid)

Δείτε live εικόνα από το Sky News

Δείτε live εικόνα από το RT



Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν τα διεθνή ΜΜΕ, η πυρκαγιά ξεκίνησε από τον 2ο όροφο και έφτασε μέχρι την οροφή του κτηρίου μέσα σε λίγα λεπτά.

Η Πυροσβεστική βρίσκεται στο σημείο με τουλάχιστον 40 οχήματα και 200 άντρες, με την αστυνομία να έχει δημιουργήσει μια ζώνη εκατοντάδων μέτρων καθώς από το πολυόροφο κτήριο πέφτουν μεγάλα κομμάτια.

NEW: Massive fire engulfs 27-story residential high-rise building in London; evacuations underway, authorities say. https://t.co/Zvzp4GTnFn pic.twitter.com/thgUOtSQfV — ABC News (@ABC) June 14, 2017

3/3 Grenfell Tower, on the Lancaster West Estate, near White City. pic.twitter.com/bGk3xKBcjz — Lucia Walker (@luciajwalker) June 14, 2017

Grenfell Tower on fire outside my flat. Never experienced such terror in my life. Hope everyone is safe. pic.twitter.com/x5gJin5Ltl — Xeni R (@xensxr) June 14, 2017

Πηγές: BBC/ITV/Sky news/ΑΠΕ/Reuters

Δείτε παρακάτω πως κατέγραψε το Newsbomb.gr την πύρινη κόλαση στο Λονδίνο