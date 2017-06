Λονδίνο: Ο τρόμος επέστρεψε - Φορτηγό παρέσυρε πεζούς κοντά σε τζαμί (pics+vids)

Η αστυνομία είπε ότι πήρε κλήση γύρω στις 00:20 τοπικής ώρας (02:20 ώρα Ελλάδας) για σύγκρουση στην οδό Seven Sisters, η οποία τέμνει την περιοχή του πάρκου Φίνσμπερι του Λονδίνου.

Η εφημερίδα Sun είπε ότι ένα ημιφορτηγό έπεσε πάνω σε πεζούς κοντά στο ισλαμικό τέμενος στην περιοχή του πάρκου.

«Υπάρχει ένας αριθμός θυμάτων στα οποία παρέχεται βοήθεια», είπε η αστυνομία του Λονδίνου, προσθέτοντας ότι «έχει συλληφθεί ένα άτομο».

Σύμφωνα με μάρτυρα που μίλησε στο πρακτορείο Reuters, τουλάχιστον ένα άτομο μεταφέρθηκε σε ασθενοφόρο, ενώ υπάρχουν αρκετοί αστυνομικοί και ασθενοφόρα στην περιοχή.

Άλλος μάρτυρας είπε στο BBC ότι υπάρχουν τουλάχιστον τρία άτομα σοβαρά τραυματισμένα.

Δείτε τη σύλληψη του οδηγού.

Breaking⚡️At least 10 people run over near Finsberry Park in #London Looks like another part & parcel Terror Attack. pic.twitter.com/aKv8NJLEg0