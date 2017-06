Το Brexit μόλις ξεκίνησε: Ντέιβις και Μπαρνιέ συναντήθηκαν στις Βρυξέλλες (Pics)

«Σήμερα, ξεκινάμε τις διαπραγματεύσεις για τη συντεταγμένη αποχώρηση της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση», δήλωσε ο Μπαρνιέ, ύστερα από χειραψία με τον Ντέιβις. Ο σκοπός αυτή της πρώτης συνάντησης είναι «να προσδιοριστούν οι προτεραιότητες και το πρόγραμμα» των συναντήσεων, πρόσθεσε.

Από την πλευρά του, ο Βρετανός υπουργός σημείωσε ότι υπάρχουν περισσότερα πράγματα που ενώνουν την ΕΕ και την Βρετανία από αυτά που τις χωρίζουν και δήλωσε ότι το Λονδίνο θέλει μια βαθιά και ειδική σχέση και ότι ο ίδιος θα πραγματοποιήσει τις συνομιλίες σε θετικό και εποικοδομητικό τόνο.

