Η NASA ανακάλυψε 219 νέους πλανήτες - Δέκα είναι σαν τη Γη (vid)

Την ανακάλυψη έφερε στο φως η Nasa με τη βοήθεια του τηλεσκοπίου Κέπλερ, με το οποίο έχουν βρεθεί περισσότεροι από 4.000 εξωπλανήτες.

«Υπάρχουν τώρα 4.034 υποψήφιοι πλανήτες που αναγνωρίστηκαν από το Κέπλερ. Από αυτούς οι 2.335 έχουν επαληθευτεί ως εξωπλανήτες. Από περίπου 50 κατοικήσιμες ζώνες στο μέγεθος της Γης που εντόπισε το Κέπλερ, έχουν επιβεβαιωθεί περίπου οι 30», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η υπηρεσία, σύμφωνα με τον Independent.

«Τα δεδομένα που συλλέγουμε από το Κέπλερ είναι μοναδικά, καθώς είναι τα μόνα που αναφέρονται σε πληθυσμό ανάλογο της Γης. Πλανήτες που διαθέτουν περίπου το ίδιο μέγεθος και την ίδια τροχιά με τη Γη» σημείωσε ο Mario Perez, επιστήμονας στη NASA που συμμετέχει στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.

«Η κατανόηση της συχνότητας τέτοιων εξωπλανητών στον γαλαξία θα μας βοηθήσει να σχεδιάσουμε τις επόμενες αποστολές της διαστημικής υπηρεσίας στην απευθείας εύρεση μίας όμοιας Γης», πρόσθεσε.

219 potential new worlds have been identified by scientists using @NASAKepler data. Explore: https://t.co/gvIEeJnUgB pic.twitter.com/Rj51K42UkJ