Συναγερμός στην Τουρκία: Έκρηξη στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης (Pic)

Ο επιβάτης Greg Luck ο οποίος βρισκόταν κοντά στο σημείο τη στιγμή της έκρηξης στην πύλη 710 (αναχωρήσεις προς ΗΠΑ) στο αεροδρόμιο Ατατούρκ της Κωνσταντινούπολης, περιγράφει ότι η έκρηξη μάλλον προκλήθηκε από ένα αντικείμενο που βρισκόταν στο έδαφος μεγέθους περίπου 20 εκατοστών, ενώ στη συνέχεια ξέσπασε φωτιά, η οποία σβήστηκε με πυροσβεστήρες από υπαλλήλους του αεροδρομίου.

Small explosion and fire at Gate 710 (US departure) at Ataturk airport, Istanbul. I was 10m away from it.

Some were saying the smell was like gun powder. Others were saying they thought it might have been a lithium battery