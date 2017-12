Τραμπ: Ο κόσμος θέλει ειρήνη, όχι θάνατο

«Ο κόσμος θέλει ειρήνη, όχι θάνατο!», ήταν το μήνυμα που έστειλε στο Twitter ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μετά τις νέες κυρώσεις που επέβαλε το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών στη Βόρεια Κορέα.



«Το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών ψήφισε με 15 ψήφους (υπέρ) έναντι 0 κατά νέες κυρώσεις κατά της Βόρειας Κορέας. Ο κόσμος θέλει ειρήνη, όχι θάνατο!», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος σχολιάζοντας την απόφαση που ελήφθη νωρίτερα την Παρασκευή (22/12).

The United Nations Security Council just voted 15-0 in favor of additional Sanctions on North Korea. The World wants Peace, not Death!