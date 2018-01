Βρήκαν το υποβρύχιο του Εσκομπάρ – Πολύ κοντά στην αμύθητη περιουσία του βαρόνου των ναρκωτικών

Ο «βασιλιάς» του Καρτέλ Μεδεγίν που τη δεκαετία του ‘80 τροφοδοτούσε τις ΗΠΑ με κοκαΐνη και έβγαζε εκατομμύρια κάθε εβδομάδα, διακινούσε τεράστιες ποσότητες ναρκωτικών από την Κολομβία στο Πουέρτο Ρίκο κάτω από τη θάλασσα με υποβρύχια, για να μην γίνεται αντιληπτός στις Αρχές.

Ένα από τα υποβρύχια που χρησιμοποιούσε ο Εσκομπάρ εντοπίστηκε από πρώην πράκτοες της CIA, οι οποίοι προσπαθούν να βρουν τη μυστική τοποθεσία, όπου ο βαρόνος έχει κρύψει δισεκατομμύρια. Κατά τη διάρκεια των ερευνών, οι πρώην πράκτορες χρειάστηκε να συνομιλήσουν με άνδρες και γυναίκες που φόρτωναν την κοκαΐνη στα σκάφη και τα υποβρύχια.

Το βίντεο «Diving For The Wreck of Escobar's Submarine» αναρτήθηκε τον περασμένο μήνα στο κανάλι του Discovery UK στο YouTube και δείχνει τους δύο άνδρες να οδηγούνται από έναν ντόπιο στην τοποθεσία, όπου βρίσκεται το ναυάγιο.

Πίστευαν ότι βρισκόταν εκεί για δεκαετίες, ωστόσο αποκαλύφθηκε μετά από μία θύελλα που μετατόπισε την άμμο στον πυθμένα.

Με τη χρήση υποβρύχιων καμερών οι δύτες βρήκαν αρκετό μέταλλο, αλλά όχι τους θησαυρούς για τους οποίους έψαχναν. Παρόλα αυτά θεωρούν ότι το εύρημα αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο που μπορεί να τους οδηγήσει στα ίχνη του θησαυρού του Εσκομπάρ.

Λέγεται ότι ο Εσκομπάρ έκρυψε την αμύθητη περιουσία του στην Κολομβία προτού δολοφονηθεί το 1993.

Δεν υπάρχει κάποιος χάρτης που μπορεί να οδηγήσει στον θησαυρό καθώς ο Εσκομπάρ πυροβόλησε τους μπράβους που έκρυψαν τα λάφυρά του έτσι ώστε να παραμείνουν κρυφά για πάντα. Η περιουσία που δεν έχει βρεθεί ποτέ εκτιμάται στα 58 δισ. ευρώ.