Αποκαλυπτικά βίντεο: Έτσι χτύπησαν οι ΗΠΑ τη Συρία! (vids+pics)

Συνολικά 105 πύραυλοι εκτοξεύτηκαν εναντίον τριών εγκαταστάσεων στη Συρία.

Ο αριθμός είναι σχεδόν διπλάσιος από ό, τι στην επίθεση των ΗΠΑ σε μια αεροπορική βάση της Συρίας το 2017 (57 Tomahawks).

Οι ΗΠΑ χρησιμοποίησαν τέσσερα στρατηγικά βομβαρδιστικά B-1, τα οποία εκτόξευσαν 19 πυραύλους Κρουζ JASSM με εμβέλεια 370 χιλιομέτρων.

Watch as @USNavy #sailors aboard #USSJohnWarner (SSN 765) launch a Tomahawk land attack missile on April 14, the from the​ ​#MediterraneanSea as part of a multi-national strike operation against the Syrian government. @subgru2 pic.twitter.com/0ynZsRjjPc