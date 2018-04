Η ανατριχιαστική ομοιότητα της Κέιτ Μίντλετον με το… «Μωρό της Ρόζμαρι» (pics)

Γιατί μπορεί ο γλυκύτατος μικρός πρίγκιπας Louis Arthur Charles να μην έχει καμία σχέση με το μωρό του ομώνυμου κλασικού αριστουργήματος του Πολάνσκι, έχουν όμως οι μητέρες του!

Για την ακρίβεια ντύνονται με τον ίδιο στυλίστα!

Υπενθυμίζεται ότι το βασιλικό ζεύγος των Πρίγκιπα Ουίλιαμ και Κέιτ Μίντλετον απέκτησαν πριν από λίγες μέρες ένα υγιέστατο αγοράκι, το τρίτο παιδί της οικογένειας, ωστόσο κατά την αποχώρησή της Κέιτ τη Δευτέρα από το νοσοκομείο, οι «δαιμόνιοι» χρήστες του διαδικτύου παρατήρησαν κάτι ομολογουμένως τρομακτικό στο ντύσιμο της Δούκισσας του Κέιμπριτζ.

Δείτε τις φωτογραφίες στο γκάλερι και θα καταλάβετε…

Στην ταινία η Ρόζμαρι, την οποία αντέγραψε η Κέιτ περίπου 50 χρόνια μετά, μένει έγκυος μετά από μία μυστηριώδη νύχτα όπου είχε χάσει τις αισθήσεις της. Εννιά μήνες μετά και μια επεισοδιακή κύηση, φέρνει στον κόσμο το παιδί της. Μόνο που πατέρας του δεν είναι ο Γκάι, αλλά ο ίδιος ο Σατανάς....

"This isn't a dream! This is really happening!" pic.twitter.com/dUfAFI9BoZ

Kate Middleton rocking the same dress as Rosemary from Rosemary's Baby is definitely not discomforting at all... pic.twitter.com/OhzpTA6rjH