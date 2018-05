Δείτε LIVE: Εκτοξεύτηκε στο διάστημα ο πρώτος ρομποτικός σεισμολόγος - Ποια η αποστολή του

Η αποστολή InSight (Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport) εκτοξεύτηκε με ένα πύραυλο «Άτλας 5» ύψους 57 μέτρων της United Launch Alliance (ULA) σήμερα στις 14:00 ώρα Ελλάδας από την αεροπορική βάση Βάντενμπεργκ της Καλιφόρνια.

Αξίζει να σημειωθεί πως αυτή ήταν η πρώτη διαπλανητική αποστολή στην αμερικανική ιστορία που ξεκίνησε από τη δυτική και όχι από την ανατολική ακτή των ΗΠΑ, σπάζοντας έτσι το μονοπώλιο της Φλόριντα στις διαστημικές εκτοξεύσεις.

Επιπλέον, αυτή είναι η πρώτη φορά, μετά τις αποστολές «Απόλλων» στη Σελήνη, που η NASA θα τοποθετήσει ένα σεισμογράφο σε άλλο πλανήτη.

Το InSight δεν είναι ένα κινούμενο ρόβερ, αλλά ένα στατικό αυτόματο επιστημονικό εργαστήριο. Ύστερα από ένα ταξίδι 485 εκατομμυρίων χιλιομέτρων και την προσεδάφισή του στην περιοχή Elysium Planitia του βορείου ημισφαιρίου (η οποία προβλέπεται να συμβεί στις 26 Νοεμβρίου 2018), για πρώτη φορά θα «δει» με τα όργανά του βαθιά κάτω από την αρειανή επιφάνεια, προκειμένου να μελετήσει το υπέδαφος του «κόκκινου» πλανήτη, μεταξύ άλλων ανιχνεύοντας τους σεισμούς του Άρη.

