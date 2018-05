Συγκλονιστικές και απόκοσμες εικόνες: Η στιγμή που «χάνεται» το φεγγάρι! (video)

Το βίντεο ανάρτησε στη σελίδα του στο ρωσικό μέσο κοινωνικής δικτύωσης Vkontakte, ενώ σε αυτό μπορεί να παρατηρήσει κανείς το λεγόμενο φαινόμενο της Σελήνης που χάνεται.

Ο φυσικός δορυφόρος της Γης στην πορεία που ακολουθεί, περνάει πίσω από τον ορίζοντά της πριν φθάσει στην παρυφή της.

Το φαινόμενο αυτό μπορεί να το παρατηρήσει μόνο κάποιος που βρίσκεται στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.



Σημειώνεται ότι αυτήν τη στιγμή στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό βρίσκονται οι Ρώσοι κοσμονάυτες Όλεγκ Αρέμιεφ και Αντόν Σκαλπέροφ, οι Αμερικανοί Αντρίου Φόσιτελ, Ριτσαρντ Αρνολντ και Σκότ Τινγκλ και ο Ιάπωνας Νορισίγκε Κανάι.

#Луна заходит за горизонт... Попробовал первый раз видео снять.

.

So I tried to make video of #moonset for the first time. pic.twitter.com/LrJY6N4Dag