Ραγδαίες εξελίξεις: Ο Τραμπ απειλεί με πόλεμο τον Κιμ Γιονγκ Ουν (Vid)

Η αντίδραση της Πιονγκγιάνγκ στις δηλώσεις του αντιπρόεδρου των ΗΠΑ Μάικ Πενς ήταν η «σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι» κι οδήγησε τον Λευκό Οίκο στη ματαίωση της Συνόδου του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν, δήλωσε δημόσια αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Ο υφυπουργός Εξωτερικών της Βόρειας Κορέας χαρακτήρισε τις δηλώσεις του Πενς σχετικά με τη Βόρεια Κορέα ανόητες αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι δύο χώρες θα μπορούσαν να συναντηθούν είτε σε μια σύνοδο είτε σε μια πυρηνική αντιπαράθεση.





Ο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου επισήμανε ότι υπάρχει ακόμη ελπίδα για ειρήνη με την Πιονγκγιάνγκ, αλλά η Βόρεια Κορέα πρέπει να αλλάξει τη ρητορική της προκειμένου αυτό να επιτευχθεί.

«Υπάρχει μια πίσω πόρτα που παραμένει ανοικτή εάν οι Βορειοκορεάτες είναι πρόθυμοι να την περάσουν. Ωστόσο, περιλαμβάνει κάποια αλλαγή στην ρητορική τους… το λιγότερο» υπογράμμισε ο αξιωματούχος.

Η Σύνοδος μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Κιμ Γιονγκ Ουν ματαιώθηκε διότι δεν υπήρχαν οι συνθήκες για την επίτευξη ενός «θετικού αποτελέσματος», δήλωσε από την πλευρά του σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο.





«Δεν πιστεύω ότι βρισκόμασταν σε θέση να πιστεύουμε ότι θα μπορούσε να υπάρξει ένα θετικό αποτέλεσμα» τόνισε ο Αμερικανός ΥΠΕΞ ενώπιον μιας επιτροπής του κοινοβουλίου.

Κατά τη διάρκεια των προπαρασκευαστικών εργασιών των τελευταίων ημερών, «δεν είχαμε λάβει καμία απάντηση στα αιτήματά μας» από την πλευρά των βορειοκορεατικών αρχών, τόνισε ο ίδιος.

Ο Μάικ Πομπέο επισήμανε ότι δεν πιστεύει πως η ματαίωση της Συνόδου συνιστά ένδειξη πως ο Κιμ είναι ένας «αδύναμος ηγέτης».

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών σημείωσε ενώπιον της Γερουσίας:



«Στην πραγματικότητα έχει επιδείξει τεράστια ικανότητα στο να ηγηθεί της χώρας του και της ομάδας του».





Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας Μουν Τζε-ιν συναντήθηκε εκτάκτως με τον σύμβουλό του σε θέματα ασφαλείας και άλλους υψηλόβαθμους αξιωματούχους, μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού ομολόγου του, Ντόναλντ Τραμπ, ότι ματαιώνει τη σύνοδο κορυφής με τον Βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν.

Ο Γιουν Γιουνγκ-τσαν, ο εκπρόσωπος Τύπου του Γαλάζιου Οίκου –της Νοτιοκορεατικής προεδρίας– ανέφερε ότι ο Μουν κάλεσε μεταξύ άλλων τον υπουργό Εξωτερικών, τον υπουργό Άμυνας, τον προσωπάρχη του και άλλους αξιωματούχους.

CNN's Will Ripley is in North Korea and just witnessed the destruction of a nuclear site. "Being inside this country hours after they blow up the nuclear site and learning of this, it was a very awkward and uncomfortable moment." https://t.co/MI9LeqZWLj