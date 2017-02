Public: Retailer of the Υear 2016 στα Retail Awards

Τα Public, μέλος του Ομίλου εταιρειών Olympia, απέσπασαν τέσσερις από τις σημαντικότερες διακρίσεις στη φετινή τελετή απονομής των RETAIL BUSINESS AWARDS 2016, κερδίζοντας τα βραβεία Retailer of the Year, Retail Store, Social Media Strategy και Coffee Store.

Πιο συγκεκριμένα τα Public, η νούμερο 1 ελληνική αλυσίδα καταστημάτων τεχνολογίας και ψυχαγωγίας με 47 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα και 4 στην Κύπρο διακρίθηκαν με το πιο σημαντικό βραβείο της διοργάνωσης, Retailer of the Year, το οποίο αναδεικνύει την κορυφαία λιανεμπορική επιχείρηση της χρονιάς 2016. Αξιοσημείωτο είναι ότι τα Public υποδέχτηκαν μέσα στο 2016 περισσότερους από 37 εκατομμύρια πελάτες online και 25 εκατομμύρια στα καταστήματα τους προσφέροντας μια μεγάλη γκάμα προϊόντων και υπηρεσιών σε μοναδικές τιμές και στηρίζοντας το τρίπτυχο ποικιλία- ευκολία- οικονομία που αναζητούν οι Ελληνες στις αγορές τους.

Με αφορμή το βραβείο «Retailer of the Year», ο Χρήστος Καλογεράκης, Διευθύνων Σύμβουλος των Public, δήλωσε: «Ευχαριστούμε τον πολύ σημαντικό θεσμό της Direction που όλα αυτά τα χρόνια με συνέπεια και συνέχεια αναδεικνύει τις καλές πρακτικές στο λιανεμπόριο. Η βράβευση αυτή, σε μια περίοδο που το λιανικό εμπόριο διανύει ίσως την πιο δύσκολη φάση του, επιβεβαιώνει τις προσπάθειές μας και μας δίνει θάρρος για να συνεχίσουμε να εξυπηρετούμε με πάθος τον πελάτη μας. Γιατί πραγματικά χρειάζεται θάρρος ώστε μια αμιγώς ελληνική εταιρεία να συνεχίσει να επιχειρεί σε τέτοιο περιβάλλον στηριζόμενη αποκλειστικά και μόνο σε ίδιους πόρους. Αυτό το βραβείο είναι αφιερωμένο στους 1700 ανθρώπους μας, που δίνουν καθημερινά τον καλύτερό τους εαυτό.» Ο Χρήστος Καλογεράκης παρέλαβε το βραβείο από τον Βαγγέλη Παπαλιο Εκδότη-Διευθυντή της Direction.



Δεύτερη σπουδαία διάκριση για τα Public ήταν και το βραβείο Retail Store, που απέσπασαν για το ανανεωμένο κατάστημα στο the Mall Athens. Με νέα διαρρύθμιση, καινούργια έπιπλα, ειδικές σημάνσεις με επεξηγηματικές πληροφορίες, και ανανεωμένα τμήματα Stationery και Gifting, το νέο κατάστημα προσφέρει μια ολοκληρωμένη και ποιοτικά αναβαθμισμένη αγοραστική εμπειρία.

Το τρίτο βραβείο για τα Public ανήκει στην κατηγορία Social Media Strategy. Τα Public έχουν καταφέρει να διαχειρίζονται καθημερινά περισσότερο από 1 εκατομμύριο followers στα social media κανάλια τους επιτυγχάνοντας υψηλά σκορ τόσο στο customer support, αλλά και στο engagement μαζί τους μέσα από καθημερινά posts, tweets, instagram photos, εκπαιδευτικά videos και πολλούς διαγωνισμούς με πλούσια δώρα.

Τέλος, τα Public απέσπασαν το βραβείο για το καλύτερο Coffee Store για το Public café που βρίσκεται στο ισόγειο του καταστήματος Public Συντάγματος και το οποίο προσφέρει καθημερινά από τις 7:30 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ πεντανόστιμες επιλογές και απολαυστικά ροφήματα σε ένα περιβάλλον μοντέρνο και ζεστό που θυμίζει σύγχρονο delicatessen.

Τα RETAILBUSINESS AWARDS διοργανώθηκαν για 15η συνεχή χρονιά από τη DIRECTION και το περιοδικό RETAILBUSINESS, τον μεγαλύτερο και πλέον καταξιωμένο θεσμό του Ελληνικού Λιανικού Εμπορίου και της Βιομηχανίας. H διοργάνωση τελεί κάθε χρόνο υπό την αιγίδα του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και πραγματοποιείται με τη συνεργασία του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος (ΣΕΛΠΕ) και της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ).