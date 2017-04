Ομοσπονδιακός δικαστής της Αυστραλίας μίλησε για την ελληνική φιλοσοφία σε εκδήλωση ομογενών

Η εκδήλωση ξεκίνησε με την εντυπωσιακή παράσταση της νεανικής χορωδίας αυτόχθονων Αυστραλών Yugambeh που τραγούδησαν στη γλώσσα των προγόνων τους. Πρόκειται μάλιστα για τη δεύτερη εμφάνιση της χορωδίας στις δικαστικές αίθουσες, ύστερα από την επιτυχημένη συναυλία τους στον περασμένο Δεκέμβριο στο Ανώτατο Δικαστήριο του Κουίνσλαντ που είχε και πάλι διοργανώσει ο Σύλλογος Ελληνοαυστραλών Δικηγόρων.

Κεντρικό σημείο της διοργάνωσης ήταν η παρουσίαση του ακαδημαϊκού άρθρου του Ανώτατου Ομοσπονδιακού Δικαστή James Allsop με τίτλο 'Rules and Values in Law: Greek Philosophy; the Limits of Test; Restitution; and Neuroscience - Anything in Common?'.

Στη συνέχεια, η δικαστής του Ομοσπονδιακού Εφετείου του Κουίνσλαντ Ανθή Φιλιππίδη, προσέφερε τη δική της ανάλυση σχετικά με το ρόλο που διαδραμάτισαν οι αρχές της ελληνικής φιλοσοφίας στην διαμόρφωση του δικαίου των συμβάσεων και την αρχή της δίκαιης μεταχείρισης.

Το Παράρτημα Κουίνσλαντ του Συλλόγου Ελληνοαυστραλών Δικηγόρων ιδρύθηκε στις 30 Ιανουαρίου του 2015 από τον τότε Ανώτατο Δικαστή Robert French, ενώ η φετινή ενημερωτική διοργάνωση αποτελεί μέρος μιας σειράς εκδηλώσεων όπου έχουν παρευρεθεί και απευθύνει λόγο ομογενείς και φιλέλληνες εκπρόσωποι της δικαστικής ηγεσίας της Πολιτείας.