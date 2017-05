Press Conference No Limits “Past vs. Future”

Στις 10 Ιουνίου στην Ολυμπιακή Αρένα Πυγμαχίας (Περιστέρι/ Αθήνα), ο Μανιάτης παγκόσμιος πρωταθλητής Muay Thai, κάτοχος του βαρυσήμαντου τίτλου King of the Ring, Σταμάτης ‘’The Showman’’ Μπιτάκος, στα 38 του χρόνια και μετά από 25 χρόνια σπουδαίας αγωνιστικής καριέρας στα Ring Ελλάδας και εξωτερικού, ‘’κρεμάει’’ γάντια και για την ένδοξη, όπως επιθυμεί αυλαία, προκάλεσε το πιο ‘’καυτό’’ όνομα της παρούσας μαχητικής σκηνής, τον καλύτερο μαχητή της κατηγορίας στο στυλ του Kick Boxing , τον 24χρονο παγκόσμιο πρωταθλητή WKU , Φλοριάν ‘’TNT’’ Μάρκου, με καταγωγή από την Αλβανία αλλά μεγαλωμένο στην Ελλάδα!

Οι δυο πιο δημοφιλείς αθλητές , γνωστοί για την ανθεκτικότητα, το πείσμα, την ψυχή, την υπερηφάνεια και τη δύναμή τους, θα ‘’συγκρουστούν’’ στο στυλ του MMA μέσα στο οκτάγωνο κλουβί και χιλιάδες θεατές αναμένουν με αγωνία την έκβαση, της τόσο αμφίρροπης μάχης ανάμεσα σε ένδοξο ‘’παρελθόν’’ και λαμπρό ‘’μέλλον’’.

Μετά από κάποιες εκρηκτικές δηλώσεις που ακολούθησαν το ‘’κλείσιμο’’ της μάχης, μέσα από τα social media, οι δυο μονομάχοι βρέθηκαν για πρώτη φορά μετά από πολλούς μήνες , στη συνέντευξη τύπου, που συντόνισε η διοργανώτρια Γωγώ Μπιτάκου, στο Αμφιθέατρο του Ομίλου Ιατρικού Κέντρου, παρουσία των συναθλητών και προπονητών τους, φιλάθλων αλλά και εκπροσώπων των media.

Παρά τις αντίθετες προβλέψεις, το κλίμα στην …οπτική τους, όπως είθισται, αναμέτρηση (Stare Down) ήταν φιλικό και αφού πυγμαχικά άγγιξαν ο ένας την καρδιά του άλλου, υποσχέθηκαν, στο σύντομο διάλογο που είχαν, να τα δώσουν όλα με ψυχή πολεμιστή , για να χαρεί το κοινό και να ζήσει ένα μοναδικό θέαμα.

Απαντώντας στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων ο Μπιτάκος - που εντυπωσίασε με τις στυλιστικές του επιλογές δια χειρός του γνωστού σχεδιαστή Νίκου Αποστολόπουλου - ξεκαθάρισε πως δεν θα μπορούσε παρά να επιλέξει τον καλύτερο μαχητή ως αντίπαλο γιατί μόνο έτσι θα ήθελε να κλείσει , εάν και συμπλήρωσε πως δεν θα είναι η τελευταία του μάχη, αφού η …τελευταία θα είναι η ρεβάνς που θα δεχτεί να δώσει στο Φλοριάν , μετά τη νίκη του την 10η Ιουνίου!

Ο Μάρκου, τόνισε πως η μάχη αυτή είναι μάχη μεταξύ Μάρκου- Μπιτάκου και όχι Ελλάδας – Αλβανίας, αφού εδώ μεγάλωσε και ανδρώθηκε αγωνιστικά και αγαπάει εξίσου τις 2 χώρες και επισήμανε πως θεωρεί το Μπιτάκο πολύ σκληρό με ψυχή αλλά πως δεν θα αντέξει τα χτυπήματά του και το παιχνίδι θα λήξει στον πρώτο γύρο εάν μείνει στην όρθια μάχη!

Τις εντυπώσεις έκλεψαν και οι πρωταγωνιστές του co main event , που θα διεξαχθεί με όρους Κ-1 μεταξύ του ‘’βετεράνου’’ Γιάννη Μανωλά και του ανερχόμενου Πέτρου Σκαφιά. Ο νεότερος προκάλεσε πριν μήνες, στα social media, τον κυρίαρχο προς το παρόν της κατηγορίας και έδειξε απόλυτα αποφασισμένος να φορέσει το βράδυ της 10ης Ιουνίου τη ζώνη του θεσμού, ενώ αντίθετα ο Μανωλάς του υποσχέθηκε πως θα του… χαρίσει τη ζώνη εάν και θα τον οδηγήσει ισοπεδωτικά στην ήττα.

Μάριος Μπλάνας, Στέφανος Κωνσταντελόπουλος, Αλέξης Ναστούής, Χρήστος Λασκαρίδης και οι υπόλοιποι μαχητές που θα συμμετέχουν σε αγώνες MMA, Πυγμαχίας και Kick Boxing, υποσχέθηκαν πλούσιο μαχητικό θέαμα και υπέρβαση κάθε ψυχικού ορίου προς τέρψη του κοινού που για χρόνια τους αγαπά και τους στηρίζει.

Η διοργανώτρια και εμπνεύστρια του θεσμού Γωγώ Μπιτάκου, ευχαρίστησε ιδιαιτέρως Μπιτάκο και Μάρκου, τους χαρακτήρισε αληθινούς πολεμιστές που δεν αναγνωρίζουν φόβο, δεν κάνουν ποτέ πίσω , ξέρουν να δίνουν ψυχή και να σαγηνεύουν το κοινό τους. Χαρακτήρισε όλους τους μαχητές που θα αγωνιστούν , πρότυπα απαραίτητα για τους Έλληνες του σήμερα που πρέπει να επιστρέψουν στη μαχητική φιλοσοφία.

Παράλληλα έγινε παρουσίαση της νέας καμπάνιας του θεσμού , Driving …Limits(οδηγώντας με όρια) που στόχο έχει να αφυπνίσει τους νέους ως προς τους κανόνες οδικής συμπεριφοράς, μια και η χώρα μας έχει τη θλιβερή πρωτιά σε θανάτους νεαρών ατόμων λόγω τροχαίων.

Στη μαγική ζεύξη της τέχνης της μουσικής με την τέχνη της πάλης και της ζωής , αναφέρθηκε ο εξαιρετικός τραγουδοποιός Θοδωρής Κοτονιάς, που συνεχάρη τους μαχητές για όσα διεκδικούν και καταφέρνουν. Το νέο του τραγούδι «Δύο Δρόμοι», θα είναι το επίσημο μουσικό θέμα της διοργάνωσης, μια και χαρακτηρίζει απόλυτα τους μαχητές που επιλέγουν πάντα το δύσκολο δρόμο της καρδιάς, κόντρα σε κάθε λογική.

Το μόνο βέβαιο πάντως πως όλοι οι… Δρόμοι, το Σάββατο 10 Ιουνίου οδηγούν στο Ολυμπιακό Κέντρο Πυγμαχίας, για τη μαχητική γιορτή της δεκαετίας!!!!

No Limits XXIX

‘’Past vs Future’’

10/6/2017

20:00 (pre game 18:00)

Tickets 15€/25€/20€/30€

Προπώληση: Ticket365.gr

Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πάλης, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας ΜΜΑ και του Βυζαντινού Γυμναστικού Συλλόγου.