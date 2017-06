ΣΦΕΕ: Καταιγιστικά τα νέα μέτρα για το φάρμακο – Απειλείται η πρόσβαση σε νέες θεραπείες

Το μεγάλο πρόβλημα αποτελούν τα κριτήρια για την αξιολόγηση της φαρμακευτικής τεχνολογίας, με τη γνωστή αναλογία 9-6-3 (ως προς τις χώρες κυκλοφορίας, αποζημίωσης, συστήματος HTA, δείτε αναλυτικά ΕΔΩ) η οποία αποτελεί την ελάχιστη προϋπόθεση για να ενταχθούν τα νέα φάρμακα στη θετική λίστα. Ο ΣΦΕΕ τονίζει ότι απειλείται ευθέως η πρόσβαση των ασθενών στις νέες θεραπείες, ενώ πλήττεται δραματικά η ανάπτυξη και η καινοτομία. «Η εφαρμογή των εξωτερικών κριτηρίων με χώρες αναφοράς για την κυκλοφορία τους και η σύνδεσή τους με τις χώρες που αποζημιώνονται απαιτεί σε όσες περισσότερες χώρες κυκλοφορεί τόσο περισσότερες χώρες με αποζημίωση να χρειάζονται, προκειμένου να πληροί τις προϋποθέσεις ένταξης. Αυτό, σε συνδυασμό με την επιβολή έκπτωσης 25% στα νέα φάρμακα, μπλοκάρει την καινοτομία και δυσχεραίνει την πρόσβαση των ασθενών σε νέες θεραπείες» αναφέρει ο ΣΦΕΕ στην επιστολή προς τον υπουργό Υγείας.

Παράλληλα, κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τη δημόσια φαρμακευτική δαπάνη, επισημαίνοντας ότι «είναι ξεκάθαρο ότι ο υπάρχων προϋπολογισμός δεν επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες του ελληνικού πληθυσμού».

Ο ΣΦΕΕ απορρίπτει, επίσης, το νέο υπολογισμό του clawback, καθώς δεν εξασφαλίζεται, ούτε υπάρχει δέσμευση για μείωσή του κατά 30%, όπως προβλέπεται στο μνημόνιο. «Όπως μας ανακοινώθηκε στην πρόσφατη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης της Φαρμακευτικής Δαπάνης πρόκειται να εφαρμοστεί άμεσα ένας νέος τρόπος υπολογισμού του clawback. Είμαστε έντονα αντίθετοι και απορρίπτουμε επί της αρχής την πρόταση αυτή, καθώς πρόκειται για ένα άδικο μέτρο που "ποινικοποιεί" την ανάπτυξη, βάλλει κατά της επιχειρηματικότητας και δεν έχει κανένα δημοσιονομικό όφελος. Ταυτόχρονα δεν υπάρχει δέσμευση για μείωση του clawback κατά 30%, όπως αναφέρεται στο μνημόνιο, ενώ συνεχίζουμε να το καταβάλλουμε σε λιανικές τιμές και όχι στην τιμή που τιμολογούμε (ex-factory, που είναι το 67% της λιανικής τιμής)» επισημαίνει ο ΣΦΕΕ στην επιστολή.

Από την κριτική του ΣΦΕΕ δεν ξεφεύγει το στρεβλό σύστημα τιμολόγησης, το οποίο αντανακλάται, επίσης, στα κίνητρα για την αύξηση της διείσδυσης των γενοσήμων. Όπως υποστηρίζει, οι τιμές των on patent και off patent φαρμάκων στη χώρα μας είναι από τις χαμηλότερες στην Ευρώπη, χωρίς παράλληλα να εξασφαλίζεται μία ικανή διαφορά τιμής μεταξύ γενοσήμων και off patent, η οποία να μπορεί να λειτουργήσει ως «κίνητρο».

Ο ΣΦΕΕ είναι αντίθετος και με το νέο ενοποιημένο rebate, καθώς και την επιπλέον επιβάρυνση κατά 25% στα καινοτόμα φάρμακα. Ως προς τον υπολογισμό του rebate, θα πρέπει να σημειωθεί ότι υπάρχει δέσμευση από μεριάς υπουργείου ότι θα διορθωθεί ένα λάθος στο μαθηματικό τύπο, το οποίο έχει ως συνέπεια μεγαλύτερες επιβαρύνσεις, όπως αναφέρουν πληροφορίες.

«Ήδη οι εταιρείες του κλάδου μας πληρώνουν υπέρογκες υποχρεωτικές εκπτώσεις και επιστροφές, που ανέρχονται στο 1 δισ. ευρώ, φαινόμενο που δεν συναντάται σε καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα» τονίζει ο ΣΦΕΕ.

«Συμπερασματικά, στον απόηχο του καταιγισμού των νέων μέτρων, χωρίς να έχει αποτιμηθεί η επίπτωσή τους στη φαρμακευτική δαπάνη και στη βιωσιμότητα του συστήματος Υγείας, χωρίς να υπάρχει κάποια μελέτη σχετικά και χωρίς να έχουν εφαρμοστεί ορθά οι υπάρχουσες νομοθετικές ρυθμίσεις, προωθούνται νέα μέτρα/μοντέλα που απειλούν τη βιωσιμότητα των εταιριών του κλάδου μας, αλλά και τη βιωσιμότητα του συστήματος Υγείας, εγκυμονούν τον κίνδυνο απώλειας θέσεων εργασίας, μηδενίζουν την προβλεψιμότητα και –το κυριότερο- απειλούν ευθέως την πρόσβαση των ασθενών στις νέες θεραπείες» καταλήγει ο ΣΦΕΕ.