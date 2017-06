Επιτροπή για τη φαρμακευτική δαπάνη: Αρχή με clawback, τιμολόγηση και πρωτόκολλα

Ρόλο «συμβούλου» του υπουργού Υγείας θα έχει η Επιτροπή για την Παρακολούθηση της Φαρμακευτικής Δαπάνης, η οποία συγκροτήθηκε εκ νέου και συνεδρίασε το πρωί της Πέμπτης (01/06/2017), υπό τον Ανδρέα Ξανθό.

Βασικός σκοπός της Επιτροπής είναι η συμβολή στη διαμόρφωση μιας εθνικής στρατηγικής για το φάρμακο, αξιοποιώντας τα σύγχρονα επιστημονικά εργαλεία για την παρακολούθηση της φαρμακευτικής δαπάνης, την κατάρτιση/επικαιροποίηση θεραπευτικών πρωτοκόλλων και μητρώων χρονίων παθήσεων.

«Είμαστε σε κατεύθυνση διαρθρωτικών αλλαγών και όχι οριζόντιων μέτρων» ανέφερε ο κ. Ξανθός, κατά την πρώτη συνεδρίαση, τονίζοντας ότι προτεραιότητα της Επιτροπής πρέπει να είναι η αντιμετώπιση μιας σειράς ζητημάτων, όπως ένα δικαιότερο σύστημα clawback, η άρση των στρεβλώσεων στην τιμολόγηση αλλά και το θέμα της συμμετοχής του ασθενούς στο κόστος, με στόχο «να διεκδικήσουμε με σοβαρότητα, σχέδιο και τεκμηρίωση μια πιο δίκαιη και βιώσιμη φαρμακευτική πολιτική». Ο υπουργός Υγείας έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην τεχνική υποστήριξη που θα υπάρχει από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) υπογραμμίζοντας ότι ο σκοπός είναι η καθολική κάλυψη των φαρμακευτικών αναγκών του πληθυσμού και η εξάλειψη των ανισοτήτων και όχι απλώς η συγκράτηση της δαπάνης.

Πώς διαρθρώνεται η Επιτροπή

Η Επιτροπή απαρτίζεται από εκπροσώπους του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ), του Ενιαίου Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), του Ινστιτούτου Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΦΕΤ), της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ), του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ), της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ), της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοποιών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων (ΠΕΦΝΙ), του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ), της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ), του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ), του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου (ΠΦΣ) και της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών (ΙΕΑ).

Πρόεδρος της Επιτροπής έχει οριστεί ο Γενικός Γραμματέας του υπουργείου Υγείας, Γιώργος Γιαννόπουλος.

Για την αποτελεσματικότερη λειτουργία της Επιτροπής, προτάθηκε ως ένας άτυπος «εσωτερικός κανονισμός», να υπάρξει διαχωρισμός σε δύο υποεπιτροπές.

Η πρώτη υποεπιτροπή θα έχει ως έργο την παρακολούθηση της φαρμακευτικής δαπάνης, και πιο συγκεκριμένα:

- Την εξέλιξη της φαρμακευτικής δαπάνης συνολικά και της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης ειδικότερα (όπως αυτή αναλύεται σε σύνολο αγορών, clawback, rebate κ.λπ.).

- Την εξέλιξη της νοσοκομειακής και εξωνοσοκομειακής δαπάνης.

- Την εξέλιξη της δαπάνης ανά κατηγορία (on patent, off patent με γενόσημα, off patent χωρίς γενόσημα, γενόσημα, Φ.Υ.Κ.).

- Την εξέλιξη της δαπάνης ανά θεραπευτική κατηγορία (ATC4 και ATC5).

- Τη διατύπωση προτάσεων που αφορούν στο νομοθετικό πλαίσιο της τιμολόγησης του φαρμάκου.

- Τη διατύπωση πρότασης για το ενδεχόμενο ύψος του ετήσιου προϋπολογισμού φαρμάκου για την επόμενη 3ετία (2019-2021).

Τα προτεινόμενα μέλη για την πρώτη υποεπιτροπή είναι οι:

1. Αποστολίδης Πασχάλης, Πρόεδρος του Δ.Σ. του Σ.Φ.Ε.Ε.

2. Βασιλόπουλος Γεώργιος, Εντεταλμένος Σύμβουλος της Π.Ε.Φ.

3. Βοστιτσάνου Ζαφειρούλα, Δ/ντρια Επιστημονικών & Κυβερνητικών Θεμάτων ΣΦΕΕ

4. Γιαννόγλου Ηλίας, Β΄ Αντιπρόεδρος του Ε.Ο.Φ.

5. Κούβαρης Κωνσταντίνος, Μέλος του Δ.Σ. του Π.Φ.Σ.

6. Λίτσα Παναγιώτα, Προϊσταμένη Δ/νσης Φαρμάκου του ΕΟ.Π.Υ.Υ.

7. Λουράντος Κωνσταντίνος, Πρόεδρος του Δ.Σ. του Π.Φ.Σ.

8. Μακριδάκη Δέσποινα, Πρόεδρος της Π.Ε.Φ.Ν.Ι., Α΄ Αντιπρόεδρος του Ε.Ο.Φ.

9. Πάνου Αντιόπη, Προϊσταμένη Τμήματος Ηλεκτρ/κής Συνταγ/σης της ΗΔΙΚΑ Α.Ε.

10. Πανταζής Δημήτριος, Διευθύνων Σύμβουλος του Ι.Φ.Ε.Τ.

11. Παπαθανασίου Αγγελική, Ειδική Επιστημονική Συνεργάτης του Υπουργού Υγείας

12. Παππάς Αναστάσιος, Προϊστάμενος Δ/νσης Φαρμάκων & Προϊόντων Υγείας Υ.Υ.

13. Πενταφράγκας Βασίλειος, Εντεταλμένος Σύμβουλος της Π.Ε.Φ.

14. Ποδηματάς Ιωάννης, Ειδικός Σύμβουλος του Γεν. Γραμματέα του Υ.Υ.

15. Πόραβος Στέργιος, Οικονομολόγος, Συνεργάτης του Υπουργού Υγείας

16. Σιακωτού Δήμητρα, Προϊσταμένη Τμήματος Τιμών & Πολιτικής Φαρμάκου της Δ/νσης Φαρμάκων & Προϊόντων Υγείας του Υ.Υ.